Et si Patrick Beverley rejoignait… Israël ?

Deux semaines après le début de la free agency, Patrick Beverley fait partie des free agents encore disponibles et on ignore où il évoluera la saison prochaine. Sa priorité reste évidemment la NBA –et un contrat lucratif…– mais, alors que la situation ne se décante pas, il pourrait être amené à considérer un retour en Europe.

À en croire le journaliste grec Thanos Tsibos et le média israélien Walla Sports, le meneur de tout juste 36 ans attirerait en tout cas les convoitises en Israël, et plus précisément du côté de l’Hapoël Tel-Aviv.

Un club qui a terminé finaliste du championnat israélien les deux dernières saisons et où se trouve sur le banc un certain Stefanos Dedas, qui a côtoyé « Pat-Bev » au début de la dernière décennie. C’était en 2011/12, quand les deux hommes se trouvaient au Spartak Saint Petersburg. L’un en tant que joueur bien sûr et l’autre en tant qu’assistant.

En pleine réflexion sur sa carrière

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une rumeur et on imagine que Patrick Beverley privilégiera la NBA à l’Europe. Néanmoins, sur le compte X/Twitter de son podcast, il est indiqué que l’intéressé réfléchit bel et bien à « un contrat NBA au minimum vétéran » ou « un contrat historique » sur le Vieux Continent.

Au sortir d’un exercice partagé entre Philadelphie puis Milwaukee (pour 6.2 points, 3.3 rebonds et 2.9 passes de moyenne, à 34% à 3-points), le natif de Chicago semble donc en pleine hésitation concernant la suite à donner à sa carrière. En fin de campagne, il s’est, rappelons-le, distingué principalement sur le plan extra-sportif, après son accrochage avec un fan des Pacers. Ce qui lui a valu quatre matchs de suspension et une enquête de police.

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 2023-24 * All Teams 73 20 41.7 33.7 82.2 0.7 2.6 3.3 2.9 1.8 0.6 0.9 0.4 6.2 2023-24 * PHL 47 20 43.2 32.1 81.0 0.6 2.5 3.1 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * MIL 26 21 39.1 36.1 85.2 0.7 2.9 3.6 2.6 1.7 0.7 0.6 0.5 6.0 Total 666 27 41.3 37.1 76.0 1.0 3.1 4.1 3.4 2.9 1.1 1.2 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.