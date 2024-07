Anthony Edwards fait l’unanimité au milieu des superstars

Avec 13 points comme 6e homme, Anthony Edwards a terminé meilleur marqueur de Team USA dans la victoire face au Canada. Superstar en devenir, considéré par certains comme le futur visage de la NBA, l’arrière des Wolves est le plus jeune joueur de l’effectif. A 22 ans, il a 17 ans de moins que LeBron James, et forcément, ça rend quelque peu nerveux d’être entouré de légendes sous le maillot des Etats-Unis.

« J’étais vraiment nerveux, et je ne vais pas mentir », confirme Edwards. « J’ai dit à LeBron que je n’avais jamais été nerveux comme ça. C’est la première fois que je participe aux Jeux olympiques. J’étais vraiment nerveux. Je ne sais pas ce qui m’a rendu nerveux. Je l’étais tout simplement. »

Il y a un an, Edwards se préparait à disputer la Coupe du monde avec Team USA, mais cette fois, le casting est différent, et la compétition aussi. Rien n’égale les Jeux olympiques.

Simplement lui-même

« C’est un honneur pour moi », poursuit Edwards. « Je me souviens avoir vu ces gars [Durant, Curry et James] jouer l’un contre l’autre en finale. J’étais devant ma télévision à les encourager. Et maintenant, je suis ici avec eux. C’est un honneur pour moi. Je suis simplement heureux d’être ici. »

Cette découverte de prestigieux coéquipiers n’a pas freiné ses ambitions, ni sa franchise. « Je reste l’option numéro 1 » a-t-il lancé en début de stage. « Peut-être qu’on voit ça différemment, mais pas moi. Je vais rester moi-même. Je vais prendre mes tirs, défendre et ils devront s’adapter à moi ».

Certains pourraient y voir de l’arrogance, mais Bam Adebayo assure que c’est juste de la confiance. « Il est entièrement lui-même », estime le pivot du Heat. « Il ne changera pas. Il sera la même personne tous les jours, sur le terrain et en dehors. On le voit à la télé, quand certains journalistes transforment des propos en moments viraux. C’est vraiment comme si ces moments vous représentaient vraiment. C’est l’une des choses que j’aime chez Ant. Il est lui-même. Il ne va pas changer. Il fait partir de ces gens qui peuvent dire quelque chose de dingue, comme l’autre fois, mais il est tout simplement lui-même ».

Il rêve de jouer avec son modèle, Kevin Durant

Même son de cloche chez Devin Booker. « Je suis content que personne ne lui ait enlevé ça… J’espère qu’il continuera à être comme ça. Je trouve ça bien pour le basket. »

Modèle d’Edwards, Kevin Durant est tout aussi conquis. « C’est génial d’être à ses côtés. Il est comme une éponge. Il a déjà beaucoup de connaissances, et il colle parfaitement. Je suis impatient d’être sur le terrain avec lui ».

Une impatience partagée puisque Edwards a toujours rêvé de jouer avec son idole. « J’ai des papillons dans le ventre à attendre que ça arrive… Car je suis prêt à voir le KD des Jeux olympiques ! »