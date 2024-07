MarJon Beauchamp a encore des devoirs de vacances

« Suis-je censé être ici ? Non. Mais c’est une opportunité pour jouer, pour montrer au coach ce que je peux faire. Je dois y aller et être incontournable. » En une question et deux phrases, MarJon Beauchamp a presque tout dit. En effet, on le retrouve encore sur les parquets de la Summer League, alors qu’il a été drafté en 24e position en 2022 et a déjà joué 100 matches en NBA.

Participer à une troisième ligue d’été, c’est rare et ce n’est pas forcément bon signe. L’ailier des Bucks, même après un tel total de rencontres, n’a pas réussi à faire sa place à Milwaukee, ne tournant qu’à 4.8 points de moyenne. Faire des devoirs de vacances est donc toujours nécessaire pour lui.

« J’ai demandé à Doc Rivers et il m’a dit qu’il voulait que je joue deux matches. C’était à moi de prendre la décision », explique-t-il à The Athletic. « Je dois faire ce qui est nécessaire pour m’aider à être sur le terrain la saison prochaine. Donc je fais des sacrifices, j’ai l’impression qu’il faut que j’aille jouer et que je sois moi-même. »

Depuis son arrivée à Milwaukee, MarJon Beauchamp a déjà connu trois coaches – Mike Budenholzer, Adrian Griffin et Rivers – sans parvenir à s’imposer. Les blessures n’ont certes pas aidé, mais le chemin est encore long.

« C’est un rat de gymnase. Les gens de la franchise savent qu’il travaille dur. C’est une opportunité pour lui de jouer au basket et de montrer le travail qu’il a fourni », explique Pete Dominguez, coach de Milwaukee en Summer League. « Le développement, la progression, ce n’est pas linéaire. Il travaille, fait le nécessaire. Il a eu trois coaches en douze mois, c’est un défi pour un jeune joueur. »

Prendre des décisions rapides

Que doit-il faire pour réellement progresser ? « Doc Rivers est constant avec lui : prendre des décisions rapides. Shooter, pénétrer, passer », liste Pete Dominguez. « On a parlé de ça avec lui tout l’été et je pense qu’il va le montrer à Las Vegas. Il a les outils pour prendre des décisions rapides. Le plus important, c’est qu’il joue vite. »

Avec son expérience NBA déjà significative, se retrouver en Summer League face à des rookies est une possibilité pour MarJon Beauchamp de répéter ses efforts, de dominer, donc de gagner en confiance.

« Les efforts, la compétition vont permettre de faire ces petites choses. Je vais porter le ballon, mais c’est déjà mon jeu », analyse-t-il. « Un jour, je pourrai le faire mais je dois encore travailler, sur les pick-and-rolls, sur la lecture des actions, savoir quand ou non shooter. Il s’agit de prendre de bonnes décisions, de bosser là-dessus. »

MarJon Beauchamp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 52 14 39.5 33.1 73.0 0.7 1.5 2.2 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.1 2023-24 MIL 48 13 48.8 40.0 67.9 0.5 1.6 2.1 0.7 1.1 0.3 0.6 0.2 4.4 Total 100 13 43.3 35.5 70.8 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.3 0.7 0.1 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.