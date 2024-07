Grant Hill revient sur ses propres expériences olympiques

Depuis maintenant trois ans, Grant Hill est le patron de USA Basketball. C’est donc lui qui a assemblé la superbe équipe américaine pour disputer les Jeux olympiques de Paris, avec pour mission de laver l’affront de la quatrième place à la Coupe du monde 2023.

Ce sera donc sa première compétition olympique dans un costume de dirigeant, car les Jeux ne sont pas une terre inconnue pour l’ancien joueur. En 1992, il a touché du doigt cette expérience, en faisant partie de la « Select Team » face à la légendaire « Dream Team ».

Entouré de ses héros en 1992

Une équipe d’entraînement, pour préparer les Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird, qui avait de la gueule : Grant Hill donc, mais aussi Chris Webber, Penny Hardaway ou encore Jamal Mashburn.

« L’époque était différente pour les meilleurs lycéens ou universitaires. C’était une chance de rencontrer ces professionnels. Sauf Christian Laettner et Pat Ewing, je n’avais jamais croisé ces gars-là », se souvient-il pour Andscape. « Et je crois que c’était pareil pour les autres joueurs de la Select Team. J’avais des posters de Magic et Jordan dans ma chambre. Et ensuite, on apprend qu’on va jouer contre eux. »

Et même gagner puisque ses jeunes talents vont en effet remporter un match d’entraînement, savamment orchestré par le coach Chuck Daly pour motiver ses troupes et prendre la main sur le groupe. Une période inoubliable, évidemment.

« C’est peut-être la meilleure expérience basket de ma vie, en vivant ça à travers les yeux d’une personne de 19 ans. Je venais de gagner deux titres universitaires et j’avais cette chance-là l’été d’après. J’aurais pu arrêter juste après ce moment », poursuit l’ancien joueur de Duke. « Le premier jour, j’ai défendu sur Jordan et je me souviens de cette sensation. J’ai défendu à nouveau sur lui plus tard et à plusieurs reprises. Mais là, on nous le dit trois semaines avant et ça arrive. Mes héros étaient là, j’ai passé du temps avec eux. La première fois que j’ai joué au golf, c’était avec Scottie Pippen. Ils nous ont pris sous leurs ailes, on a eu la chance de trainer avec eux. On ne peut même pas décrire ces matches, ces moments, personne ne pourrait nous croire. Il n’y a pas de mots, c’était incroyable. »

« Une fierté à porter le maillot de Team USA«

Quatre ans après Barcelone, les Jeux se déroulent à Atlanta et Grant Hill est alors un joueur NBA, un All-Star même, qui incarne le futur de la ligue quand Michael Jordan prendra sa retraite. Il est donc logiquement convoqué pour participer à la compétition, aux côtés de la nouvelle génération – Shaquille O’Neal, Penny Hardaway – et de l’ancienne – Charles Barkley, Scottie Pippen, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Karl Malone.

« C’était important. J’étais jeune quand j’ai porté ce maillot et sans doute que je n’ai pas totalement apprécié ce moment », concède-t-il, lui qui avait 23 ans cet été-là. « J’étais le plus jeune dans cette équipe et je pense que j’ai pris ça pour acquis, que j’aurais d’autres opportunités, qui ne sont pas arrivées à cause des blessures. Mais j’ai grandi en regardant les Jeux, Carl Lewis, Mary Lou Retton (gymnaste), Edwin Moses (coureur de 400m), l’équipe de 1984. »

Et de conclure : « Représenter son pays, ce n’est pas comme représenter Duke ou les Pistons. C’est un honneur et un privilège. Il y a une fierté à porter le maillot de Team USA. Je ne suis pas la personne la plus patriote, mais on ressent cette fierté. »