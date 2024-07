Kawhi Leonard pas surpris de voir Paul George quitter les Clippers

Si la signature de Paul George à Philadelphie a pu surprendre, son départ est tout sauf inattendu dans les rangs des Clippers. C’est en tout cas ce qu’ont assuré Kawhi Leonard et Tyronn Lue, présents à Las Vegas avec la sélection américaine. Pour « The Klaw », c’était même un scénario prévisible, et anticipé tout au long de la saison dernière.

Après avoir été interrogé une première fois par les médias dimanche à ce sujet, l’ancien joueur des Spurs et des Raptors avait évité d’expliquer comment lui et sa franchise avaient vécu le départ d’une des pièces majeures de l’effectif. Relancé à propos de Paul George mardi, il s’est cette fois montré plus prolixe. « Nous savions ce qu’il en était avant même la saison » a-t-il expliqué « Nous savions à quoi cela allait se jouer. Alors nous en avons parlé tout du long. Ce n’est pas une surprise. »

« Un coup dur » pour les Clippers

Paul George a expliqué dans son podcast qu’il ne s’était pas senti respecté par les offres faites par la franchise de Los Angeles, la première à hauteur de 60 millions de dollars sur deux ans. Le nonuple All-Star a assuré qu’il aurait accepté de prolonger son bail avec les Clippers s’ils lui avaient proposé le même contrat qu’à Kawhi Leonard, à savoir 150 millions de dollars sur trois ans, mais assortis d’une clause de « non transfert ». Ce que L.A. n’a pas consenti à lui céder. Et Paul George a fini par s’engager aux Sixers pour un contrat XXL de 212 millions de dollars sur quatre saisons.

« Quand vous perdez un élément important comme PG, c’est compliqué à remplacer » a déploré Tyronn Lue, qui a échangé plusieurs fois avec son joueur pour tenter de le convaincre de rester dans la Cité des Anges. « Je suis déçu que l’on ne soit pas parvenu à conclure l’affaire, déçu qu’il ne revienne pas. C’est un coup dur pour la franchise. Nous devons voir comment nous avançons après cela. Son départ est malheureux. »

Les Clippers vont désormais devoir s’appuyer davantage sur le tandem Kawhi Leonard – James Harden, tous deux prolongés ces derniers mois. Kawhi Leonard considère toutefois que le poids sur ses épaules sera « le même que la saison dernière« .