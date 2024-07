Les Pistons récupèrent Paul Reed

Les Pistons ont trouvé le successeur de James Wiseman, parti aux Pacers, et il s’agit de Paul Reed. Coupé par les Sixers pour faire de la place à Caleb Martin, Paul Reed n’aura donc pas attendu trop longtemps avant de connaitre sa nouvelle équipe, puisque The Athletic annonce qu’il va donc retrouver Tobias Harris à Detroit. Ce sera sous les ordres de JB Bickerstaff, le successeur de Monty Williams.

A 25 ans, cet ancien second tour de Draft est un spécialiste du rebond offensif, et un vrai joker en sortie de banc. Sa polyvalence sera un plus aux côtés de Jalen Duren et Isaiah Stewart, et il a prouvé la saison passée qu’il pouvait assurer comme titulaire puisqu’il a débuté 24 rencontres.

Ancien MVP de G-League, Paul Reed profite de cette arrivée pour récupérer son contrat : 15.7 millions de dollars pour les deux prochaines saisons. Quant aux Pistons, il leur reste encore cinq millions de dollars pour signer un bon free agent encore disponible. Après l’arrivée de Paul Reed, ils possèdent 13 joueurs sous contrat, sur les 15 possibles.

EFFECTIF DES PISTONS

Meneurs : Cade Cunningham, Marcus Sasser

Arrières : Jaden Ivey, Malik Beasley

Ailiers : Ausar Thompson, Tim Hardaway Jr., Ron Holland

Ailiers-forts : Tobias Harris, Simone Fontecchio, Bobi Klintman

Pivots : Jalen Duren, Isaiah Stewart, Paul Reed

Paul Reed, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 26 7 53.8 0.0 50.0 1.2 1.2 2.4 0.5 1.1 0.4 0.5 0.5 3.4 2021-22 PHL 38 8 56.3 25.0 42.9 1.2 1.3 2.4 0.4 1.5 0.9 0.3 0.4 3.1 2022-23 PHL 69 11 59.3 16.7 74.5 1.6 2.2 3.8 0.4 1.8 0.7 0.7 0.7 4.2 2023-24 PHL 82 19 54.0 36.8 71.8 2.4 3.6 6.0 1.3 2.4 0.8 0.8 1.0 7.3 Total 215 13 55.5 31.2 69.0 1.8 2.4 4.2 0.8 1.9 0.7 0.6 0.8 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.