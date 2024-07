Sortie un peu dans l’ombre en début de saison, alors que Scoot Henderson a connu une année rookie plus compliquée que prévue, la Scoot Zeros n’entend pas lâcher l’affaire pour autant ! Après avoir sorti un coloris « Sunset Blow » pour sonner le début de l’été, voici une nouvelle version baptisée « Bluemazing » qui trouvera peut-être son public.

La tige ressort en bleu marine à l’arrière, noir à l’avant avec une bande « Formstrip » sur l’empeigne extérieure entre bleu et rouge orangé. Pour la semelle, la mousse intermédiaire repose sur un revêtement extérieur principalement bleu turquoise avec une bande rouge. Le rendu est assez original, et l’ensemble plutôt réussi.

Huitième coloris de la première chaussure signature du meneur de Portland, la version « Bluemazing » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.

Notre verdict de la Puma Scoot Zeros

A l’image de l’année rookie de Scoot Henderson, la Scoot Zeros peine à démarrer. Les qualités sont pourtant là, pour le joueur comme pour sa première chaussure signature.

La chaussure n’est pas exceptionnelle sur le plan technique, propre à un modèle d’entrée de gamme vendu à partir de 110 euros., avec une semelle « minimale » qui offre pourtant un assez bon compromis, et un design fait pour attirer l’attention.

On reconnaît là une certaine inspiration née de la « success story » de LaMelo Ball avec la MB.03, que Puma a essayé de retranscrire avec le rookie des Blazers. Le résultat n’a peut-être pas été au rendez-vous, mais cette version « Zero » profitera sans doute à l’avenir, dans la suite de la collaboration entre Puma et Scoot Henderson, tout en espérant voir ce dernier se rapprocher d’un destin de « franchise-player » plutôt que de sixième homme.