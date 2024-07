Josh Giddey heureux d’être à la mène avec l’Australie

Les fans du Thunder seront peut-être curieux de suivre les performances de l’Australie à Paris. Ils y verront probablement une autre version de Josh Giddey. Récemment transféré d’Oklahoma City vers Chicago, l’Australien a l’occasion de retrouver de sa superbe en prenant les clés du jeu de l’équipe nationale.

Ces derniers mois au Thunder, le 6e choix de la Draft 2021 a été moins investi à la création du jeu. Son quota de passes décisives avait ainsi proportionnellement baissé avec son temps de jeu. Placé sur le banc en playoffs, il voyait Shai Gilgeous-Alexander être le principal initiateur.

Changement d’ambiance attendue avec les Boomers. « Revenir dans cet environnement, avoir un peu plus le ballon, être le créateur que je suis, mener cette équipe, c’est quelque chose que je suis très impatient de faire depuis plusieurs années », affiche celui qui a tourné à 19 points et 6 passes lors de la dernière Coupe du monde.

Il ajoute : « En plus de tout cela, le simple fait d’être à nouveau entouré de ces gars – l’environnement des Boomers – est quelque chose de très spécial. J’aime jouer avec la balle dans les mains et j’ai la chance d’être entouré d’excellents joueurs qui me facilitent la tâche en tant que meneur de jeu. »

L’un des meilleurs en transition

Le fait d’être replacé au centre du jeu, avec tout le loisir de créer pour les autres, pourrait lui permettre de faire partiellement oublier ses carences dans le tir extérieur. Lors de la dernière Coupe du monde, il n’avait converti que 2 de ses 12 tentatives lointaines, et seulement 65% de ses lancers-francs.

« Quand Gids a le ballon en situation de transition ou de semi-transition, il est sans doute l’un des meilleurs au monde », juge d’ailleurs Patty Mills en pointant du doigt l’importance d’être à la hauteur en défense pour pouvoir filer de l’autre côté du terrain.

Ce séjour en France sera la première virée olympique de Josh Giddey, l’un des derniers à avoir été coupé de l’effectif australien pour Tokyo 2021. Une « pilule difficile à avaler » à l’époque.

« Faire ses débuts aux Jeux Olympiques est une expérience unique pour un Australien. Je sais à quel point ceux qui ont joué dans cette équipe avant moi sont fiers de représenter le vert et l’or. Avoir l’opportunité de le faire à un stade aussi précoce de ma carrière est très spécial, et c’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps », termine le natif de Melbourne.