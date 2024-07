Sortie de sa retraite, Tina Charles devient la 3e meilleure marqueuse de l’histoire WNBA

Il y a deux ans, on pensait que Tina Charles avait disputé son dernier match en WNBA. Double championne NCAA à Connecticut aux côtés de Maya Moore (2009 et 2010), l’intérieure n’avait pas connu le succès collectif de son ancienne coéquipière en WNBA. Car si elle y a collectionné les trophées individuels (Rookie de l’année 2010, MVP 2012, huit fois All-Star, quatre fois meilleure rebondeuse…), Tina Charles n’y a jamais disputé les Finals.

Pour beaucoup, elle est d’ailleurs la meilleure joueuse de l’histoire de la ligue à ne jamais avoir atteint les Finals…

Une retraite après les critiques

Après ses passages au Connecticut Sun (2010-2013) et au New York Liberty (2014-2019), remporter le titre WNBA était pourtant devenu une obsession pour Tina Charles, qui a rejoint les Washington Mystics en 2021, puis le Phoenix Mercury en 2022, quittant même l’équipe en cours de saison pour finir avec le Seattle Storm.

Pas de quoi lui permettre d’atteindre les Finals, puisque les Las Vegas Aces l’élimineront en demi-finale (3-1). De quoi encore placer Tina Charles au centre des critiques. Accusée d’accumuler les statistiques sans faire gagner ses équipes, de manquer de leadership et d’avoir perturbé l’alchimie de Seattle, elle quittait donc la scène WNBA sans parler à la presse, avec la ferme intention de ne plus revenir sur les planches de la ligue américaine.

Tina Charles avait donc zappé la saison 2023 et, à 35 ans, tout le monde a été surpris de la retrouver cette saison en WNBA. Surtout dans une jeune équipe en reconstruction comme le Atlanta Dream (7 victoires – 12 défaites).

Plus obsédée par le titre

« Je n’ai plus autant de pression quant à la quête du titre » explique-t-elle désormais. « Le rôle que Tanisha (Wright, la coach de l’équipe) voulait me confier, celui d’une vétéran dans cette équipe, pour aider Rhyne Howard, était plus excitant pour moi que ce que j’essayais d’atteindre dans les équipes précédentes. C’est l’impact que je pourrai avoir sur les autres qui m’a le plus intéressé.

Son retour lui permet en tout cas de grimper dans la hiérarchie des scoreuses de l’histoire WNBA. Malgré la défaite (85-82) face aux Dallas Wings, Tina Charles est ainsi devenue cette nuit la troisième meilleure marqueuse de l’histoire de la ligue. Avec 7 383 points, elle a ainsi dépassé Tamika Catchings (7 380) et elle devrait même finir la saison à la deuxième place, Tina Thompson (7 488 points) n’étant plus très loin.

Avec ses 10 423 points, Diana Taurasi (d’ailleurs toujours en activité à 42 ans…) est par contre intouchable.