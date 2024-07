Les Lakers manquent d’atouts pour récupérer Jerami Grant

Même s’il a été prolongé l’été dernier à Portland, pour 160 millions de dollars sur cinq ans, Jerami Grant est loin d’être intouchable dans l’Oregon, et les Blazers sont donc prêts à l’échanger… si la bonne offre se présente.

Les Mavericks s’étaient d’ailleurs renseignés, avant finalement de boucler l’arrivée de Klay Thompson.

Les Lakers faisaient aussi partie des équipes intéressées par l’ailier de 30 ans, et Sean Highkin, du Rose Garden Report, confirme que les deux clubs ont discuté de l’ancien des Sixers ou du Thunder. Néanmoins, étant donné que Jerami Grant est sous contrat jusqu’en 2028 (la dernière année est une « player option »), les Blazers ne vont pas le brader, et ils veulent à la fois les deux « premier tour » de Draft de Los Angeles (2029 et 2031) et des salaires équivalents. Or, à part Rui Hachimura, aucun joueur susceptible d’être impliqué dans l’échange ne les intéresse…

Dans ces conditions, les pourparlers entre les deux équipes sont visiblement restés assez superficiels, et Los Angeles aura donc bien du mal à récupérer Jerami Grant pour aider le tandem LeBron James – Anthony Davis.

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 3.1 1.2 2.2 0.6 1.3 1.1 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 4.7 1.8 2.8 0.7 1.4 1.7 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.6 0.6 1.9 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 3.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 5.2 1.0 2.7 0.8 0.8 1.3 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 3.5 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.7 4.0 4.6 2.8 2.3 0.7 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 4.1 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 4.5 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 3.5 2.8 2.2 0.8 2.2 0.6 21.0 Total 672 28 45.5 36.4 74.6 0.9 3.1 4.0 1.6 2.3 0.7 1.3 1.0 13.0

