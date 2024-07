Les rookies des Bucks poursuivent leur aventure commune

Les nouveaux rookies des Bucks se nomment AJ Johnson et Tyler Smith. Ils ont été draftés respectivement en 23e et 33e position. Et ils ont connu des parcours bien différents avant de se retrouver à Milwaukee.

Tyler Smith a opté pour l’Overtime Elite puis la G-League, avec l’Ignite Team, avant d’arriver en NBA. « Parce que j’avais été en Overtime, j’ai perdu mon éligibilité pour la NCAA. La Ignite Team m’a préparé pour la NBA, en jouant contre des professionnels. Je ne pouvais pas faire de meilleur choix », explique-t-il.

AJ Johnson, lui, a rejoint la Kanye West’s Donda Academy, l’école californienne lancée par l’artiste, au lycée. Elle fut fermée en 2022, ce qui a forcé le départ du joueur pour la Southern California Academy. Ensuite, il voulait partir en NCAA, à l’université de Texas, mais s’était finalement envolé vers le NBL, en Australie.

« Ce fut une décision difficile de me désengager de Texas et de suivre une autre route », confie-t-il. « Mais, avec ma famille et mes amis, on a jugé que c’était la meilleure décision pour moi. C’était vraiment bien de jouer contre des professionnels au quotidien dès ma sortie du lycée. »

« Ils sont jeunes, athlétiques et talentueux »

Outre le fait d’avoir affronté des professionnels, AJ Johnson et Tyler Smith (19 ans chacun) ont un autre point commun : les deux rookies des Bucks ont porté le même maillot, tout simplement, quand ils étaient encore adolescents.

« Ça aide de se connaître un peu. On a joué ensemble à l’âge de 15-16 ans, en AAU. On se connaît donc ça devrait être facile de s’entendre », raconte Tyler Smith. « Je suis d’accord avec ça », poursuit AJ Johnson. « Avoir quelqu’un qu’on connaît depuis un moment, avec lequel on a joué, ça aide. L’avoir avec moi dans cet environnement, ça fait du bien. »

Comment Doc Rivers voit-il ce duo ? « Ils sont jeunes, athlétiques et talentueux », résume le coach des Bucks. « Notre boulot, c’est de leur apprendre le basket, de les renforcer physiquement, de les préparer. Les deux sont des excellents shooteurs. Ils ont du talent et c’est ce qui m’a attiré vers eux. »