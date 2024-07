Pacôme Dadiet va signer aux Knicks pour 11.2 millions de dollars

Vu l’embouteillage sur les postes extérieurs, ce n’était pas certain que Pacôme Dadiet joue aux Knicks la saison prochaine, mais Hoopshype annonce que les dirigeants de New York ont payé sa clause de sortie (850 000 dollars) au club de Ratiopharm Ulm (Allemagne). En conséquence, l’ailier français va signer son contrat rookie, et The Athletic précise qu’il va toucher 80% du salaire prévu pour un 25e choix. Soit environ 11.2 millions de dollars sur quatre ans, au lieu de 14 millions de dollars.

Une ristourne de 20% qui permet aux Knicks de ne pas se mettre dans le rouge, et de pouvoir signer des « free agents ». Comme pour tous les rookies, il s’agit d’un contrat de type 2 + 2, et les Knicks bénéficient de clauses pour activer sa 3e, puis 4e saison.

Sélectionné en 25e position de la Draft 2024, Pacôme Dadiet avait prévenu qu’il ne voulait pas revenir en Europe, et qu’il était prêt à se mesurer à ses prestigieux coéquipiers (OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart…).

« Le parcours est magnifique. J’ai pris beaucoup de risques », avait rappelé le joueur qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. « J’ai quitté la France à 17 ans et j’ai passé les deux dernières années en Allemagne et je sentais que c’était un risque. J’ai cru en moi, j’ai beaucoup travaillé et je suis resté confiant. Je suis polyvalent, mais je peux aussi apporter ce qu’un rookie doit apporter à une équipe. Comme apporter de l’énergie, prendre un rebond, me projeter vite vers l’avant, et rentrer des tirs. C’est vraiment important pour un rookie d’apporter ces qualités. »