Les Etats-Unis dévoilent leurs maillots olympiques

Kevin Durant d’un côté, A’ja Wilson de l’autre. Team USA s’est appuyé sur de beaux représentants pour dévoiler les maillots portés durant les Jeux olympiques de Paris d’ici quelques semaines.

Le premier s’affiche avec l’édition blanche des uniformes qui comporte le mot USA en lettres blanches et une bordure bleu marine sur le devant. Une bande bleu marine descend sur le côté avant de s’estomper en rouge brumeux sur le short avec une étoile blanche en bas.

La joueuse des Las Vegas Aces a, elle, revêtu une version rouge de la tenue avec un motif vertical, un lettrage rouge et des bordures blanches. Comme pour la précédente édition, l’uniforme comprend également une bande bleu marine qui se transforme en rouge brumeux le long du short, avec une étoile rouge en bas.

Les deux équipes partiront ainsi vêtues à la conquête de l’or olympique. Aux côtés de A’ja Wilson, le Team USA féminin va s’appuyer sur les grands noms du championnat WNBA, dont Brittney Griner, Diana Taurasi (6e olympiade !), Breanna Stewart ou encore Sabrina Ionescu.

Côté hommes, l’ailier des Suns fera équipe avec la plupart des superstars NBA, dont LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Jayson Tatum ou encore Joel Embiid.

FIRST LOOK: The faces of Nike’s @USAbasketball jersey campaign: @KDTrey5 and @_ajawilson22.

Available on @Nike‘s website pic.twitter.com/6YIhDybvef

