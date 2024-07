Librairie | Dream Team Legacy

Après la déconvenue aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, les Etats-Unis décident d’envoyer les basketteurs NBA dans les plus grandes compétitions internationales. La FIBA est d’accord, et c’est comme ça, qu’en 1991, naît le concept de « Dream Team ». Une équipe de rêve composée des meilleurs joueurs de l’époque de Michael Jordan à Magic Johnson, en passant par Larry Bird et Charles Barkley. Ce sont les « Expendables » du sport, et pour Talent Sports, Elvis Roquand revient sur les équipes de rêve qui ont marqué l’histoire des Jeux olympiques avec Dream Team Legacy.

Même si pour beaucoup, il n’y a qu’une seule « Dream Team », on ne peut pas oublier la Dream Team II qui va marcher sur le Mondial 1994, ou la Dream Team III qui va tout exploser à Atlanta aux JO 1996.

Cet ouvrage rappelle pourquoi l’expression même de « Dream Team » est passée à la postérité, et revient sur les joueurs qui ont marqué cette période où les Etats-Unis ont marché sur le basket mondial pour réaffirmer leur place de numéro 1 du basket mondial.

Ils se relâcheront ensuite, et il faudra la création de la « Redeem Team », avec Kobe Bryant et LeBron James, pour que les Etats-Unis reprennent le leadership du basket mondial aux Jeux olympiques. Mais on ne parle plus alors de « Dream Team »…

Dream Team Legacy

Auteur : Elvis Roquand

Éditeur : Talent Sport

ISBN : 9782378153830

128 pages

Format papier : 19,90 euros

>>> Acheter maintenant <<<