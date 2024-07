LeBron James, premier joueur à dépasser les 500 millions de dollars de salaire en carrière

La « free agency » 2024 restera d’ores et déjà comme celle des records de contrat ! Jayson Tatum avait ouvert la voie avec sa prolongation de contrat chez les Celtics à hauteur de 314 millions de dollars (sur cinq ans), un total jamais-vu en NBA. Ce mercredi, LeBron James s’est lui aussi assuré d’atteindre une barre jusque-là jamais franchie, celle du demi-milliard de dollars de salaire obtenu en carrière.

Signataire d’un nouveau bail de 104 millions de dollars sur deux ans avec les Lakers – même si le total pourrait être revu légèrement à la baisse précise Adrian Wojnarowski d’ESPN -, LeBron James s’est assuré de dépasser les 500 millions de dollars de salaire en carrière. Il avait déjà été le premier et le seul à atteindre les 400 millions de dollars (479 millions), un total qu’il va largement dépasser avec son nouveau pactole autour des 104 millions sur les deux prochaines saisons.

Derrière « LBJ », Kevin Durant et Chris Paul, deuxième et troisième de ce classement des rémunérations totales en salaire, vont à leur tour passer la barre des 400 millions durant le prochain exercice. Pour l’ailier des Suns, ce n’est qu’une première marche puisque ses 106 millions de dollars de salaire d’ici 2026 vont également lui faire atteindre le demi-milliard de dollars. En signant chez les Spurs pour 11 millions et une seule année, Chris Paul va pour sa part, atteindre de justesse les 400 millions de dollars, à tout juste un million près. À 39 ans, pas sûr que « CP3 » grimpe davantage dans la hiérarchie.

D’autres membres du Top 10 vont en revanche encore copieusement garnir leur compte en banque. Paul George, neuvième de ce classement au terme de l’exercice 2023/24 va faire un bond avec sa signature chez les Sixers pour 212 millions de dollars sur quatre saisons. L’ailier de Philadelphie atteindra lui aussi les 500 millions de dollars au terme de ce contrat. Stephen Curry, actuel quatrième du classement en carrière et qui doit encore toucher un peu plus de 115 millions garantis lors des deux prochaines saisons, devra signer un nouvel engagement pour rejoindre ce club fermé que LeBron James va donc inaugurer.

À noter que trois joueurs retraités s’accrochent dans ce classement au terme de la saison 2023/24 : Kevin Garnett (7e), Kobe Bryant (8e) et Shaquille O’Neal (10e).

Le Top 10 au terme de la saison 2023-2024

1er : LeBron James, 479 466 457 dollars

2e : Kevin Durant, 396 705 024 dollars

3e : Chris Paul, 389 909 419 dollars

4e : Stephen Curry, 354 721 977 dollars

5e : Russell Westbrook, 340 265 800 dollars

6e : James Harden, 338 570 135 dollars

7e : Kevin Garnett, 334,304,240 dollars

8e : Kobe Bryant, 323 312 307 dollars

9e : Paul George, 305 332 086 dollars

10e : Shaquille O’Neal, 286 344 668 dollars

Le trio KG – Kobe – Shaq devra rapidement céder sa place alors que plusieurs joueurs vont garnir leur compte en banque de contrats juteux ces prochaines saisons, grâce au succès de la NBA et à l’explosion des droits TV. Anthony Davis (507 millions de dollars en 2028), Devin Booker (391 millions en 2028), Giannis Antetokounmpo (427 millions en 2028, s’il active sa « player option » de 79 millions en 2028), Nikola Jokic (364 millions en 2028, s’il active sa « player option » de 63 millions de dollars en 2028), Jaylen Brown (423 millions en 2029), Karl-Anthony Towns (344 millions en 2028, s’il active sa « player option » de 61 millions de dollars en 2028) ou encore Kawhi Leonard (372 millions en 2027) vont bouleverser la hiérarchie, sans compter les prochains contrats qui pourraient être signés par des stars de la ligue ces prochains mois.