Droits TV : la Betclic Elite passe chez DAZN

Nouveau changement de diffuseur pour la Betclic Elite. Après une expérience chaotique d’un an chez Skweek, marqué par des impayés du groupe Fedcom auprès La chaîne L’Équipe, qui gérait la production, les dirigeants français annoncent que la première division du championnat de France sera désormais diffusée par DAZN.

Un accord négocié pour une durée de cinq ans, et qui permet donc d’assurer un diffuseur jusqu’en 2029.

La plateforme de streaming annonce ainsi un match chaque vendredi à 20h00, deux matchs les samedis à 18h30 et deux matchs à 20h00, deux matchs les dimanches à 17h00, et un match chaque dimanche à 19h00. En outre, DAZN diffusera le All-Star Game, la Leaders Cup et un nouveau tournoi dédié « aux jeunes talents » en janvier.

« Cet accord avec DAZN confirme la dynamique autour de la LNB et l’attractivité croissante de notre championnat. Nous nous réjouissons de trouver une forme de stabilité, avec une programmation adaptée pour nos clubs et leurs supporters mais aussi pour permettre à tous les fans de bénéficier de l’expertise de DAZN, une plateforme de sport devenue référente dans l’univers des contenus » assure Philippe Ausseur, président de la LNB.

L’Euroleague reste pour sa part diffusée sur Skweek. Pour information, en France, DAZN propose deux formules d’abonnement : une offre mensuelle sans engagement à 14,99 € par mois et une offre annuelle à 109,99 €.