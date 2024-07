Fenway Sports Group ne pourra pas racheter les Celtics avec LeBron James au capital

Après un titre de champion, un nouvel accord TV très lucratif et de nombreuses franchises vendues pour des sommes qui peuvent atteindre jusqu’à 4 milliards de dollars, la cote des Celtics est au plus haut. C’est donc le moment choisi pour le groupe de propriétaires des C’s de céder leurs parts.

Un groupe pourrait montrer son intérêt dans le rachat de la franchise mythique : Fenway Sports Group ,qui s’intéresse depuis quelques temps à la NBA. Seul souci, les propriétaires de Liverpool en Premier League, des Red Sox en NBL et Pittsburgh Penguins en NHL comptent parmi leurs associés un certain… LeBron James.

En effet, le « King » détient au moins 2% des parts de Fenway Sports Group, si ce n’est plus, car ce dernier a signé un contrat « à vie » concernant son image (la filiale Fenway Sports Managament peut négocier des offres marketing et de partenariats du « King ») contre un pourcentage supplémentaire des parts du groupe.

LeBron James, joueur-propriétaire ?

Alors, LeBron James peut-il être joueur des Los Angeles Lakers (il est encore « free agent » mais va rempiler à Los Angeles), et propriétaire des Boston Celtics ? Évidemment que non. Les règles de la Ligue, le « CBA », protègent la ligue et les franchises contre un quelconque conflit d’intérêt de ce type, comme le rappelle Sportico.

LeBron James, qui a toujours exprimé la volonté d’acquérir une franchise, devra attendre la fin de sa carrière avant de réaliser son souhait. Un cas similaire s’était déjà présenté chez les Lakers. Magic Johnson avait ainsi dû vendre ses parts dans la franchise lors de son retour en tant que joueur en janvier 1996.

Magic Johnson avait ensuite récupéré ses 5% des Lakers lors de son départ à la retraite. Cela devra probablement être la marche à suivre pour LeBron James si Fenway Sports Group venait à prendre le contrôle des Boston Celtics.