LeBron James : « Mon but est de posséder une franchise NBA, le plus tôt possible »

En prenant des parts dans Fenway Sports Group, la société qui détient Liverpool et les Boston Red Sox, LeBron James a fait un premier pas vers l’achat d’une franchise NBA. Un objectif qu’il n’a jamais caché.

« Mon but est de posséder une franchise NBA, le plus tôt possible », confirme-t-il.

Encore sous contrat avec les Lakers jusqu’en 2023, le « King » n’a pas encore dit adieu à sa carrière sur les parquets, et il ne pourra évidemment pas participer au rachat d’une franchise alors qu’il joue encore en NBA, mais il prépare déjà l’après-carrière. Avec autant d’ambitions en costume qu’en short…

« J’ai tellement à donner à ce jeu », continue-t-il ainsi. « Je sais ce qu’il faut pour gagner à ce niveau. Je connais le talent. Je sais aussi comment gérer une entreprise ».

Mais racheter une franchise coûte désormais extrêmement cher. En 2010, Michael Jordan avait ainsi pu récupérer 65% des Bobcats en déboursant moins de 200 millions de dollars. Dix ans plus tard, prendre le contrôle d’un club en NBA oblige à sortir trois à quatre fois plus d’argent, et LeBron James a donc besoin de soutiens financiers.

Les Red Sox, une première étape avant la NBA

C’est pour cela qu’il a choisi de prendre des parts dans Fenway Sports Group, en vue d’investissements futurs.

« C’est génial d’être avec un groupe formidable comme FSG. Ils ont fait tellement de grandes choses au fil des ans. Ce groupe de personnes, c’est tout simplement incroyable d’être leur partenaire », explique LeBron James. « En ce qui concerne les Red Sox, c’est évidemment une franchise historique. Nous connaissons l’histoire des World Series qu’ils ont ramenés (en 2004, en brisant la « malédiction » des Red Sox, qui attendaient un titre depuis 1918) à Boston, les joueurs qui sont passés par là et l’héritage qu’ils ont laissé dans cette région ».

En plus de l’aspect business, LeBron James pense également à l’exemple qu’il offre.

« Je pense que pour moi et mon associé, Maverick, être les deux premiers hommes noirs à faire partie de ce groupe de propriétaires et de l’histoire de cette franchise, c’est plutôt cool. Cela me donne, ainsi qu’aux personnes qui me ressemblent, l’espoir et l’inspiration de pouvoir être dans une telle position et de savoir que c’est possible. Cela donne aux enfants de l’école « I Promise » de plus en plus d’inspiration aussi. C’est un grand jour pour moi, pour ma famille, pour mon école, pour mon associé, Maverick Carter, et tous ceux qui sont proches de nous. »