Precious Achiuwa va-t-il revenir aux Knicks ?

En ne lui offrant pas de « qualifying offer », les Knicks avaient lâché la main sur Precious Achiuwa, pour se concentrer sur Isaiah Hartenstein. Mais ce dernier s’est envolé vers Oklahoma City pour 87 millions de dollars.

Ce qui offre peut-être une chance à l’ancien de Toronto pour rester à New York. Il ne serait d’ailleurs pas contre y prolonger son aventure, si l’on suit les informations de SNY, confirmées par The Athletic.

Toujours d’après nos confrères de SNY, Precious Achiuwa aurait également reçu l’intérêt de plusieurs équipes compétitives. Ce qui n’est pas étonnant car il n’est plus protégé, et donc les Knicks ne pourront pas s’aligner sur les offres extérieurs pour le garder automatiquement.

Que plusieurs franchises l’aient dans leur viseur est logique puisque le pivot va avoir seulement 25 ans en septembre et sort d’une partie de saison réussie à New York avec 7.6 points et 7.2 rebonds de moyenne en 24 minutes.

C’est un excellent soldat, un joueur qui ne ménage pas ses efforts et nul doute que Tom Thibodeau verrait d’un bon œil son retour, pour l’avoir sous la main quand d’autres intérieurs – on pense à Mitchell Robinson et Julius Randle en priorité – seront blessés ou indisponibles.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.2 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.6 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 Total 263 20 48.1 30.7 60.8 1.9 3.8 5.7 1.0 1.9 0.5 1.0 0.6 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.