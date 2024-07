Une année de plus pour Alex Len à Sacramento

Domantas Sabonis connaît déjà le nom de son back-up pour l’année prochaine, et ça devrait être encore Alex Len. Selon Shams Charania, l’intérieur remplaçant entend re-signer avec les Kings pour une année supplémentaire à hauteur de 3,3 millions de dollars.

L’Ukrainien, qui a touché un peu moins de 4 millions de dollars la saison passée, peut difficilement prétendre à davantage au regard de ses dernières prestations.

Alors qu’il tournait encore à 6 points et 4 rebonds de moyenne durant la saison 2021-22, Alex Len a depuis enchaîné avec deux saisons très discrètes : environ 2 points et 2 rebonds par soirée avec 8 minutes de jeu, et en 74 apparitions en cumulé.

Il faut dire que le pivot n°1 de l’équipe est l’un des joueurs les plus utilisés de la ligue avec 36 minutes de jeu en moyenne. Pas évident d’exister donc derrière le Lituanien, d’autant que Alex Len devait également faire avec la concurrence de JaVale McGee.

Le joueur de 31 ans voit sa production et son temps de jeu baisser drastiquement depuis qu’il a signé son plus bel exercice en carrière. C’était durant la saison 2018-19 chez les Hawks, avec 11 points et 5 rebonds de moyenne.

Alex Len Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 PHX 42 9 42.3 0.0 64.5 0.9 1.4 2.4 0.1 1.6 0.1 0.6 0.4 2.1 2014-15 PHX 69 22 50.7 33.3 70.2 2.1 4.5 6.6 0.5 3.1 0.5 1.1 1.5 6.3 2015-16 PHX 78 23 42.3 14.3 72.8 2.3 5.3 7.6 1.2 3.0 0.5 1.9 0.8 9.0 2016-17 PHX 77 20 49.7 25.0 72.1 2.0 4.6 6.6 0.6 3.1 0.5 1.3 1.3 8.0 2017-18 PHX 69 20 56.6 33.3 68.4 2.5 5.0 7.5 1.2 2.3 0.4 1.1 0.9 8.5 2018-19 ATL 77 20 49.4 36.3 64.8 2.1 3.5 5.5 1.1 2.6 0.4 1.3 0.9 11.1 2019-20 * All Teams 55 18 55.5 27.1 64.8 1.8 4.0 5.8 0.9 2.3 0.4 1.0 0.9 8.0 2019-20 * ATL 40 19 54.6 25.0 63.0 1.7 4.0 5.8 1.1 2.3 0.5 1.0 0.8 8.7 2019-20 * SAC 15 15 59.3 66.7 70.8 2.1 4.0 6.1 0.5 2.3 0.2 1.1 1.0 5.9 2020-21 * All Teams 64 15 61.5 32.0 62.9 1.2 2.8 4.1 0.8 2.0 0.3 0.9 1.0 6.6 2020-21 * WAS 57 16 61.9 26.3 63.6 1.4 3.0 4.4 0.8 2.1 0.3 0.8 1.0 7.1 2020-21 * TOR 7 11 50.0 50.0 50.0 0.0 1.6 1.6 0.4 1.4 0.1 1.1 0.9 2.3 2021-22 SAC 39 16 53.4 28.6 65.1 1.3 2.8 4.1 1.2 2.6 0.3 1.1 0.6 6.0 2022-23 SAC 26 6 53.3 0.0 68.8 0.9 1.4 2.3 0.5 1.1 0.2 0.6 0.4 1.7 2023-24 SAC 48 9 61.7 0.0 58.8 1.0 1.7 2.7 1.0 1.4 0.2 0.6 0.7 2.5 Total 644 18 51.0 32.4 68.1 1.8 3.7 5.5 0.9 2.4 0.4 1.1 0.9 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.