Les Warriors virent Chris Paul !

Après lui avoir demandé de repousser leur « team option » de 48 heures, les Warriors ont finalement décidé de couper Chris Paul ! ESPN annonce que le meneur All-Star se retrouve « free agent » non protégé avec un gros chèque comme indemnités : 15 millions de dollars. Ce qui va permettre à de nombreux candidats au titre de se positionner pour le signer avec un salaire raisonnable.

A 39 ans, l’ancien meneur des Suns et des Clippers était ravi d’être revenu en Californie pour être proche de sa famille, et il faut s’attendre à ce qu’il étudie de près d’éventuelles propositions des Clippers et des Lakers. Beaucoup l’imaginent rejoindre son ami LeBron James pour aller chercher ce titre qui manque à son palmarès. Mais la piste Spurs est aussi à suivre de près.

Pour les Warriors, ce départ libère de la masse salariale, mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre Klay Thompson de rester ? Cela n’en prend pas le chemin.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.