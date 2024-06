Un an de plus à Denver pour DeAndre Jordan

Depuis deux saisons, DeAndre Jordan est le remplaçant de Nikola Jokic. Une position de prestige, qui explique aussi son faible temps de jeu et sa production qui baisse, mais qui lui a permis de remporter une bague en 2023.

« Je n’ai plus ce désir », avait-il expliqué concernant ses petites minutes sur le parquet. « Je suis toujours compétitif, je veux gagner et jouer. Mais je n’ai plus cette envie, il n’y a plus d’égoïsme en moi. Je veux que mes coéquipiers et moi-même soyons performants collectivement. »



Le pivot, qui aura 36 ans le 21 juillet, est satisfait dans sa situation et, d’après Bleacher Report, il va continuer l’aventure dans le Colorado pour une saison de plus, avec un chèque de 3.6 millions de dollars.

DeAndre Jordan a tourné à 3.9 points et 4.4 rebonds de moyenne cette saison, en 11 minutes, soit sa pire saison sur le plan statistique. Et peut-être que cette année de plus chez les champions 2023 sera sa dernière, avant de s’envoler vers l’Europe, qui est un de ses souhaits.

« J’aimerais jouer en Europe. Je ne sais pas où j’aimerais jouer. Le Barça ? J’aime l’Espagne, j’aime différents pays d’Europe. Je pense que c’est une possibilité, et si elle se présente, j’y réfléchirai », avait-il lancé dans le courant de la saison passée.

DeAndre Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 53 15 63.3 0.0 38.5 1.4 3.1 4.5 0.2 1.8 0.2 0.8 1.1 4.3 2009-10 LAC 70 16 60.5 0.0 37.5 1.7 3.3 5.0 0.3 2.2 0.2 1.1 0.9 4.8 2010-11 LAC 80 26 68.6 0.0 45.2 2.6 4.6 7.2 0.5 3.2 0.5 1.3 1.8 7.1 2011-12 LAC 66 27 63.2 0.0 52.5 3.1 5.2 8.3 0.3 2.9 0.5 1.1 2.0 7.4 2012-13 LAC 82 25 64.3 0.0 38.6 2.6 4.7 7.2 0.3 2.3 0.6 1.2 1.4 8.8 2013-14 LAC 82 35 67.6 0.0 42.8 4.0 9.6 13.6 0.9 3.2 1.0 1.5 2.5 10.4 2014-15 LAC 82 34 71.0 25.0 39.7 4.8 10.1 15.0 0.7 3.0 1.0 1.3 2.2 11.5 2015-16 LAC 77 34 70.3 0.0 43.0 3.5 10.3 13.8 1.2 2.7 0.7 1.4 2.3 12.7 2016-17 LAC 81 32 71.4 0.0 48.2 3.7 10.1 13.8 1.2 2.6 0.6 1.4 1.7 12.7 2017-18 LAC 77 32 64.5 0.0 58.0 4.3 10.9 15.2 1.5 2.6 0.5 1.8 0.9 12.0 2018-19 * All Teams 69 30 64.1 0.0 70.5 3.3 9.8 13.1 2.3 2.4 0.6 2.2 1.1 11.0 2018-19 * DAL 50 31 64.4 0.0 68.2 3.2 10.5 13.7 2.0 2.5 0.7 2.2 1.1 11.0 2018-19 * NYK 19 26 63.4 0.0 77.3 3.4 8.0 11.4 3.0 2.2 0.5 2.2 1.1 10.9 2019-20 BRK 56 22 66.6 0.0 68.0 2.5 7.5 10.0 1.9 2.0 0.3 1.3 0.9 8.3 2020-21 BRK 57 22 76.3 0.0 50.0 2.1 5.4 7.5 1.6 2.0 0.3 1.5 1.1 7.5 2021-22 * All Teams 48 13 64.3 0.0 55.0 1.7 3.8 5.5 0.4 1.5 0.3 0.8 0.7 4.3 2021-22 * LAL 32 13 67.4 0.0 46.2 1.6 3.8 5.4 0.4 1.6 0.3 0.7 0.8 4.1 2021-22 * PHL 16 13 59.3 0.0 71.4 2.0 3.8 5.8 0.5 1.3 0.1 1.0 0.6 4.6 2022-23 DEN 39 15 76.5 100.0 45.8 1.3 3.9 5.2 0.9 1.8 0.3 1.2 0.6 5.1 2023-24 DEN 36 11 62.4 0.0 49.1 1.5 2.9 4.4 0.7 1.6 0.2 0.6 0.4 3.9 Total 1055 26 67.4 15.4 47.5 3.0 7.0 10.0 0.9 2.5 0.5 1.3 1.5 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.