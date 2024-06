Les Knicks lâchent Precious Achiuwa

New York a dévoilé ses plans pour son poste 5, et Precious Achiuwa n’en fait visiblement pas partie. Arrivé de Toronto en compagnie d’OG Anunoby en décembre dernier, le pivot nigérian traînait une « qualifying offer » à l’issue de son contrat rookie à hauteur de 6.3 millions de dollars la saison.

Un montant bien trop élevé pour un rôle de troisième pivot derrière Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstien, pivot « free agent » le plus « bankable » de l’été que les Knicks espèrent bien sécuriser. La blessure de Julius Randle puis de Mitchell Robinson a permis à la direction new yorkaise de se faire une idée plus claire de sa hiérarchie, et Isaiah Hartenstein s’est montré bien plus à son avantage au détriment de son homologue nigérian, dont la « qualifying offer » n’a finalement pas été activée.

Precious Achiuwa va donc devenir « free agent non protégé », et visera sans doute des prétendants à même de lui proposer un contrat avec un montant avoisinant les 6 millions de dollars la saison. Dans le même temps, les Knicks ont activé la dernière année de contrat en option d’un autre pivot, Jericho Sims. Ce dernier ne coûterait « que » 2.1 millions de dollars pour 2024-2025, un montant correspondant davantage au rôle de « troisième homme » auquel Jericho Sims peut aspirer au poste 5. A noter que cette saison en option n’est pas encore complètement garantie. Les Knicks ont encore jusqu’à mi-août pour la valider complètement.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.2 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.6 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 Total 263 20 48.1 30.7 60.8 1.9 3.8 5.7 1.0 1.9 0.5 1.0 0.6 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.