Jalen Brunson et Tyrese Haliburton se défient sur un ring !

Ce n’est que pour rire, mais Jalen Brunson et Tyrese Haliburton ont décidé de régler sur leurs comptes sur un ring ! Adversaires en playoffs, mais aussi coéquipiers en sélection et au All-Star Game, les deux meneurs se sont défiés lors du WWE SmackDown de cette nuit.

Comme les deux se remettent tout juste de blessures, on imagine que les staffs des Knicks et des Pacers ont surveillé cette blague de près… Et même le staff de Team USA puisque Haliburton est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques.

Pour la petite histoire, c’était au Madison Square Garden, et ça survient quelques jours après que Haliburton s’est montré à la Monday Night Raw à Indianapolis.

Pour l’occasion, il portait un T-shirt pour annoncer la tenue des trois plus grands événements de la WWE (le Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam) à Indianapolis au cours des sept prochaines années.

Cette nuit, le meneur des Pacers est entré dans la salle aux côtés du YouTubeur et du champion Logan Paul. De quoi exciter le public newyorkais, et donc Jalen Brunson, qui ne pouvait pas le laisser parader dans sa salle.