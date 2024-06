Les collocs Jalen Brunson et Josh Hart tiennent déjà un invité parfait pour la prochaine saison de leur podcast. Outre leur ancien camarade de fac Mikal Bridges, ancien de Villanova comme eux et Donte DiVincenzo, les Knicks ont aussi récupéré lors de la Draft un joueur au lien fort avec les Wildcats.

La franchise de New York a ainsi mis la main jeudi sur Tyler Kolek avec le 34e choix de la Draft. Et le meneur de jeu a un passif avec l’université de ses futurs voisins de vestiaire.

Tout part d’une mauvaise plaisanterie d’étudiants. Marquette, université où a sévi Tyler Kolek ces trois dernières saisons avec brio, et son entraîneur Shaka Smart postent sur les réseaux sociaux les résultats scolaires de ses joueurs avant le début de la saison, pour en souligner la qualité. Sur la liste n’apparaît pas le nom de Tyler Kolek, de quoi faire s’enflammer les fans des facs rivales. La machine à « trashtalking » est lancée et devient un vrai sujet alors qu’un compte parodique évoque une suspension du joueur pour l’ensemble de la saison à cause de ses mauvaises notes. Une intendante de Marquette est contrainte de préciser sur les réseaux sociaux que rien n’est vrai.

« Tyler Kolek ne sait pas lire »

Arrive le déplacement de Marquette sur le parquet de Villanova le 31 janvier dernier. Comme durant tous ses déplacements récents, Tyler Kolek a le droit à quelques chants moqueurs à son égard.

Le 6 janvier à Seton Hall, l’atmosphère hostile l’avait déréglé pour l’une de ses rares contre-performances de la saison (5 points à 1/6, 6 passes). Sur le parquet des Wildcats, c’est tout l’inverse qui se produit, avec un Kolek en feu, auteur de son record en carrière avec 32 points à 10/20 au tir, assortis de 9 passes et 6 rebonds.

« On se déplace et le public crie que je ne sais pas lire » avait répliqué le néo-Knick en conférence de presse. « Ils me hurlent ‘où étais-tu le 6 janvier ?’ (en référence à l’assaut contre le Capitole par les partisans de Donald Trump), ce genre de conneries. J’adore ça. J’arrive sur le parquet, ils me huent. C’est amusant. Enfin, c’est amusant pour moi. » Ce soir-là, Marquette s’impose 85-80 grâce à son maître à jouer. « Je suis invaincu contre Villanova, 7-0 je crois. Je n’ai jamais perdu contre eux en trois ans. »

Les critiques comme carburant

Gros caractère et compétiteur acharné, Tyler Kolek sortait alors de deux matchs plus compliqués et avait expliqué devoir retrouver son costume de mauvais garçon, façon méchant de film.

Le genre d’attitude qui devrait beaucoup plaire à son nouveau public de Gotham City. « Il a une force mentale et la capacité à être dans sa bulle et concentré » expliquait Shaka Smart après ce match tendu. « Mais aussi d’absorber la négativité que ce soit des supporters ou des adversaires ou de qui que ce soit, et de la transformer en moteur. C’est ce qu’il a fait ce soir. Je l’ai vu faire ça beaucoup, beaucoup de fois. Il aime être ce méchant. »

Galvanisé par et les quolibets, Tyler Kolek avait alimenté un peu plus son passif avec Villanova. « ‘Ils pensent que tu n’es pas à la hauteur.’ ‘Ils pensent que tu es nul.’ Je me parle à moi-même, je me stimule et me motive pour que dès le début de match, j’amène mon intensité à mes coéquipiers. » Reste à voir si cette flamme pourra avoir un effet sur la « Villanova Connection » du groupe new-yorkais, avec laquelle il aura sans doute quelques histoires à raconter.