Les Suns récupèrent le 56e choix de la Draft…

Comme on s’y attendait, les Suns ont profité de la première soirée de la Draft pour échanger leur 22e choix. Et comme on pouvait s’y attendre, ils ont récupéré un second tour de Draft. En l’occurrence, le 56e choix. Evidemment, on se dit que c’est pour récupérer Bronny James sauf que ce n’est pas certain qu’il soit encore disponible puisque les Lakers possèdent le… 55e choix !

Quoi qu’il en soit, voici les détails de l’échange conclu avec les Nuggets. Denver a récupéré le 22e choix des Suns, contre les 28e et 56e choix de cette Draft, et deux futurs « second tout » de Draft.

Avec ce 22e choix, les Nuggets ont sélectionné, comme prévu, Daron Holmes II, le pivot de Dayton. Du côté des Suns, on a choisi l’ailier Ryan Dunn en 28e position. Sorti de Virginia, il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de cette cuvée 2024. Cette année, il tournait à 8.1 points, 6.9 rebonds et surtout 2.3 contres et 1.3 interception par match. En revanche, c’est tout sauf un shooteur avec seulement 12 paniers à 3-points inscrits en deux saisons pour seulement 23.5% aux tirs de loin.