Adidas sort la D Rose Son of Chi III

Fort de ses seize d’expérience dans la ligue, Derrick Rose jouit toujours d’une belle cote de popularité auprès d’adidas qui vient de sortir une D Rose Son of Chi III. L’équipementier allemand célèbre ainsi la carrière du meneur des Grizzlies, ancien plus jeune MVP de l’histoire de la NBA devenu vétéran de référence ces dernières années.

Pour cette troisième version de la D Rose Son of Chi (pour « l’enfant de Chicago »), adidas a visiblement opté pour une tige entièrement noire, entre matériaux textiles et mesh, avec ce qui ressemble à des câbles pour compléter le maintien sur l’avant du pied, et trois bandes blanches sur l’empeigne.

Dotée d’un amorti Bounce, la semelle offre un dégradé allant du jaune au rose, avec notamment l’inscription « Rose » sous la semelle. La D Rose Son of Chi III est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.