ESPY Awards : Victor Wembanyama élu « révélation de l’année » ?

La cote de Victor Wembanyama aux Etats-Unis ne baisse pas. Le rookie de l’année en titre est nommé aux ESPY Awards qui récompensent chaque année les meilleurs sportifs de l’année. Le Français est cité dans la catégorie « révélation de l’année », aux côtés de Haleigh Bryant (LSU gymnastique), C.J. Stroud (Houston Texans – NFL) et Juju Watkins (USC – basket féminin).

Aucun joueur NBA n’est en revanche présent dans la course au titre de meilleur sportif de l’année. Pour le trophée de meilleur joueur NBA, on retrouve sans surprise le trio de finalistes pour le titre de MVP : Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic, ainsi que Jayson Tatum.

Le coéquipier de ce dernier, Jaylen Brown, lauréat du MVP des Finals, est cité dans la catégorie « meilleure performance dans une finale ». Zion Williamson obtient également une nomination pour le plus beau comeback, tandis qu’Anthony Edwards, avec son « poster » sur John Collins, peut viser le titre d’action de l’année.

A’ja Wilson en concurrence avec Caitlin Clark

Côté femmes, on note l’omniprésence de la joueuse du Fever Caitlin Clark, nommée dans trois catégories de trophées remis par ESPN : meilleure sportive de l’année, meilleure performance et meilleure sportive universitaire. Dans la première catégorie, l’ancienne joueuse d’Iowa est en concurrence avec Coco Gauff (tennis), Nelly Korda (golf) et son homologue des Aces, A’ja Wilson.

On retrouve cette dernière dans la course au titre de meilleure joueuse WNBA, en compagnie de Napheesa Collier (Minnesota Lynx), Breanna Stewart (New York Liberty) et d’Alyssa Thomas (Connecticut Sun).

Grande favorite pour le titre de meilleure joueuse universitaire, Caitlin Clark pourrait également être distinguée pour le record de points dans ce championnat, dont elle s’est emparée en cours de saison dernière.

Quant à la meilleure équipe, Celtics, Aces ainsi que les équipes universitaires qui ont remporté leur championnat cette année, South Carolina chez les filles et UConn chez les garçons, sont mentionnés. Les résultats devraient être connus le 11 juillet prochain.