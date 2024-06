Troy Weaver se relance bien chez les Wizards

On se demandait la semaine dernière si les Wizards allaient relancer Troy Weaver et ESPN nous apprend que oui, puisque le dirigeant de 56 ans devient le nouveau conseiller de la franchise de la capitale, désormais prête à miser sur la formation.

Un environnement au sein duquel l’ancien GM des Pistons, viré en début de mois, ne se sentira pas trop dépaysé, car il retrouvera Michael Winger et Will Dawkins, respectivement président et GM de Washington. Deux hommes avec lesquels il a déjà travaillé au Thunder, au cours de la dernière décennie.

L’arrivée de Troy Weaver tombe à un moment charnière de la reconstruction des Wizards, puisqu’ils disposeront du 2e choix lors de la Draft de ce mercredi. D’après les dernières rumeurs, c’est le Français Alexandre Sarr qui devrait intégrer l’effectif local, où se trouve, rappelons-le, son compatriote Bilal Coulibaly. Quelques jours plus tard, la franchise de DC se tournera ensuite vers la free agency.

Natif de Washington, l’ancien dirigeant des Pistons tentera en tout cas de faire mieux qu’à Detroit, où ses choix n’ont pas permis de relancer la franchise, les résultats de l’équipe ne cessant même d’empirer (23% de victoires en quatre ans, avec trois 15e place à l’Est…) sous son mandat.