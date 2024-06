Les Wizards s’intéressent à un entraîneur australien

Confirmé dans ses fonctions à la tête des Wizards, Brian Keefe doit désormais composer son staff, et trois assistants pourraient très rapidement le rejoindre. Il y a d’abord Tuomas Iisalo, le coach du Paris Basketball, qui a annoncé à ses joueurs, selon BeBasket, qu’il quittait le club parisien pour tenter l’aventure en NBA.

Ensuite, The Athletic annonce que deux techniciens en place en NBA seraient sur le point de le rejoindre. Il s’agit d’abord de JJ Outlaw, assistant aux Cavaliers depuis trois ans. Ancien joueur de NFL chez les Eagles, il a débuté dans le basket en 2011 du côté des Lakers où il s’occupait de la vidéo. Puis on le retrouve à Memphis pour épauler Dave Fizdale et JB Bickerstaff. C’est ce dernier qui l’emmène avec lui du côté des Cavaliers.

Le second technicien est Adam Caporn, assistant aux Nets depuis deux ans, après s’être occupé de leur équipe de G-League en 2022. Australien, il a la particularité d’avoir joué aux Perth Wildcats, l’équipe où évoluait cette saison Alexandre Sarr. C’était il y a 15 ans, mais peut-être faut-il y voir un signe…