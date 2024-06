La NBA a vibré au rythme des finales pendant deux semaines entre les Celtics et les Mavericks. Avant de basculer sur les Jeux Olympiques, les équipementiers en ont profité pour lancer quelques coloris de circonstances. C’est le cas de Jordan Brand avec cette nouvelle Air Jordan 38 Low« Royalty », en clin d’œil à l’étincelant trophée Larry O’Brien sacrant le champion NBA chaque année.

Ce coloris se distingue par une tige en blanc et noir, et donc des accents dorés en guise de finitions. Le logo « Jumpman » apparaît ainsi en blanc sur fond doré au niveau de la languette. On retrouve également des paillettes pour orner la semelle intermédiaire. La semelle extérieure ressort quant à elle en noir et blanc au style marbré.

La Air Jordan 38 Low « Royalty» est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.