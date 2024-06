Sasha Vezenkov souligne l’importance de la relation de confiance avec un coach

MVP de l’Euroleague en 2023, Sasha Vezenkov (28 ans) ne sait toujours pas s’il va prolonger l’aventure à Sacramento puisque ses dirigeants pourraient le transférer, voire le couper. Sa saison « rookie » ne restera pas dans les annales avec 5.4 points et 2.3 rebonds de moyenne, et comme Vasilije Micic (30 ans), il est peut-être arrivé trop tard en NBA. De surcroit dans une équipe, les Kings, où Mike Brown avait décidé de faire confiance aux joueurs qui avait arraché les playoffs la saison précédente.

Actuellement en Grèce, le Bulgare était l’invité du congrès des coaches d’EuroLeague, et il a évoqué devant les entraîneurs ce qui l’avait vraiment marqué lors de cette première saison.

« En termes de déplacements, ma première saison en NBA a été dingue », explique-t-il. « Vous passez d’un hôtel à un autre et de la salle aux installations. Ensuite, vous jouez contre une autre équipe et vous devez lire le rapport des scouts sur l’adversaire. Ensuite, vous jouez et vous voyagez à nouveau. Il est très difficile de se souvenir de tout. Il faut être très résistant et endurant, d’abord mentalement, puis physiquement ».

La franchise doit être des deux côtés

Pour s’en sortir, il faut aussi communiquer avec son coach, et c’est sans peut-être le plus difficile lorsqu’on arrive de l’étranger. En NBA, les entraîneurs sont d’abord des managers.

« Les entraîneurs doivent être honnêtes avec leurs joueurs et, bien sûr, les joueurs doivent toujours dire la vérité à leurs entraîneurs », a-t-il ajouté. « Car si je vais voir mon entraîneur et que je lui dis certaines choses, puis qu’il me dit quelque chose juste pour que je me sente mieux, tout changera. Aujourd’hui, il y a plus de conflits dans les équipes et vous devez être prêt à apprendre de l’entraîneur et l’entraîneur de vous ».

Le Bulgare explique ainsi qu’il était en conflit avec le préparateur physique de l’Olympiakos lors de sa dernière saison. « La saison dernière, je jouais 30 minutes en Euroleague et parfois 15 minutes dans le championnat grec. J’ai demandé pourquoi je devais jouer 15 minutes. Il m’a répondu : ‘Parce que c’est ce que j’ai décidé et aussi parce que l’entraîneur le dit’. Que vous jouiez ou pas, vous devez trouver un équilibre. Lorsque vous ne jouez pas beaucoup, vous devez vous entraîner davantage, vous devez trouver comment travailler. En NBA, tout est très spécifique depuis des années. Ici, en Europe, nous nous efforçons d’aller de l’avant et d’aider au développement de tous ces éléments ».

Les joueurs sont « des petits enfants »

Sasha Vezenkov le répète : le plus important, c’est la communication.

« J’aime le sport. C’est pour cela que nous sommes payés, nous voulons jouer plus. Chaque joueur cherche quelque chose. Les sportifs sont difficiles [à gérer]. Même si vous jouez 40 minutes et que vous perdez, vous irez voir l’entraîneur et lui direz : ‘Tu vois, je suis fatigué, pourquoi ai-je joué 40 minutes ?’ Prenez conscience que nous avons des problèmes tout le temps. Nous devons communiquer. Nous sommes comme des petits enfants. Il faut faire confiance à son entraîneur et il doit vous faire confiance, et c’est ainsi que l’on construit une bonne équipe ».