Auprès des jeunes de son camp, Ja Morant a retrouvé le moral

Le « Sports & Events Center » de Memphis a vibré pour le camp de basket de Ja Morant samedi, pour le plus grand bonheur des 650 enfants venus participer et voir leur star préférée de près. Le meneur des Grizzlies a lui aussi apprécié de se retrouver entouré d’admirateurs, lui qui sort d’une saison et demie pour le moins délicate, entre sa suspension de 25 matches et sa blessure à l’épaule qui l’a contraint à se faire opérer en janvier.

Même s’il n’a pu jouer que neuf matchs cette saison, et malgré ses écarts extra-sportifs, sa cote de popularité semble intacte. Nike continue ainsi de dévoiler (et de vendre) de nouveaux coloris de la Ja 1, sortie en février 2023, et Ja Morant a toujours sa place parmi les joueurs qui vendent le plus de maillots en NBA. Éloigné des terrains depuis janvier, il a donc vécu ce début de camp comme une véritable délivrance et un moyen de regonfler son moral.

« Pour un camp comme celui-ci, l’affluence permet de montrer à quel point j’ai encore du soutien et que les gens sont toujours fans de moi. Cela fait partie de ces moments où l’on se regarde et où l’on est fier », a-t-il déclaré.

Encore deux semaines de convalescence

S’il a brièvement manié le ballon pour le plus grand plaisir de ses jeunes campeurs, Ja Morant a dû se brider car il n’est pas encore totalement remis de son opération à l’épaule. Il devrait lui falloir encore deux bonnes semaines de convalescence afin de pouvoir être autorisé à rejouer sans restriction. De ce point de vue, il n’a pas pu s’amuser autant qu’il l’aurait voulu, mais il prend son mal en patience, à quatre mois du début de la saison 2024/25.

« Je déteste être dans une ambiance basket et ne pas pouvoir jouer. Je n’en ai plus pour très longtemps. J’ai hâte d’être certain de pouvoir rejouer et d’être autorisé à revenir quand la saison commencera », a-t-il ajouté.

Au-delà de son camp et de la préparation de la saison à venir, l’actualité chaude pour Memphis, c’est la Draft puisque les Grizzlies possèdent le 9e choix. Ja Morant va suivre la cérémonie de près puisqu’il sera à New York, mais ne comptez pas sur lui pour donner quelconque indication sur les pistes privilégiées par les Grizzlies.

« Je suis impatient de voir ce qui va se passer. Je sais qu’Internet va probablement chauffer, donc je vais probablement couper mon téléphone ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.