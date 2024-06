La métamorphose physique de DJ Burns

En anglais, il y a de quoi faire de bons jeux de mots lorsqu’on s’appelle DJ Burns et qu’on a perdu du poids. Mais blague à part, l’imposant intérieur de North Carolina State a surpris tous les scouts lors de ses essais. Comme celui effectué pour les Pacers.

Pesé à 128 kilos, pour 2m06, en NCAA, le pivot gaucher a perdu 20 kilos depuis la fin de la saison universitaire.

« Je fais beaucoup de course à pied », explique DJ Burns, qui effectue un footing chaque jour dès 5h00 du matin. « J’ai beaucoup cherché à savoir quels aliments je ne pouvais plus manger, alors que je les aimais presque tous. J’ai donc trouvé de nouveaux aliments que j’aime et qui vont dans le sens du plan ».

Le bourreau de Duke

Même si à 23 ans, il a peu de chances d’être drafté, DJ Burns intrigue les scouts depuis la March Madness. Coéquipier du Français Mohamed Diarra, il avait tourné à 16.2 points à 62% aux tirs, 4.2 rebonds et 3.6 passes décisives de moyenne en cinq matchs. On se souvient qu’il avait inscrit 29 points, son record de la saison, lors de la victoire face à Duke au Elite Eight.

« Je suis un bon coéquipier, un bon passeur et quelqu’un que les gens aiment côtoyer », explique DJ Burns, à propos de ses qualités. « Personne ne veut être entouré d’un gars qui va tuer l’énergie de l’équipe. J’ai l’impression que c’est un aspect que j’apporte ».