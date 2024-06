La famille Koch rachète 15% des Brooklyn Nets et du New York Liberty

C’était en négociations et c’est désormais officialisé : Julia Koch et ses enfants sont devenus actionnaires minoritaires de BSE Global, la « holding » qui possède les Brooklyn Nets, en NBA, mais également le New York Liberty, en WNBA, ainsi que le Barclays Center, la salle où évoluent les deux franchises.

Selon Sportico, Joe Tsai va ainsi céder 15% de sa « holding », valorisée à hauteur de six milliards de dollars. Ce qui signifie que le prix d’entrée serait d’environ 900 millions de dollars.

Une broutille pour la veuve de David Koch. À la mort du patriarche, en 2019, Julia Koch et ses enfants ont ainsi hérité de 42% de Koch Industries (pétrole, chimie, gaz naturel, élevage, finance…), leur fortune étant estimée à 65.7 milliards de dollars, ce qui fait de Julia Koch la 23e personne la plus riche du monde.

« Nous sommes heureux d’accueillir Julia Koch et sa famille au sein de BSE Global », se réjouit Joe Tsai. « L’engagement de Mme Koch envers les institutions new-yorkaises est un atout inestimable. Les Nets ont un lien particulier avec Brooklyn et les communautés new-yorkaises en général, et nous sommes impatients de travailler avec Mme Koch et sa famille alors que nous augmentons les investissements dans notre franchise. »

L’homme d’affaires taïwano-canadien assure que cet investissement ne changera rien à la gouvernance des deux franchises, mais étant donné son influence, avoir la famille Koch à ses côtés est forcément un atout.

« Notre famille est honorée de se joindre à la famille Tsai pour façonner, faire progresser et contribuer à notre vision commune de l’avenir des Nets, du Liberty et de la communauté plus large de Brooklyn », conclut Julia Koch, même si la transaction devra encore être validée par la NBA. Ce qui devrait être une formalité.