Li-Ning présente la « Way of Wade 11 »

WOW ! Fidèle à sa réputation d’Ovni du « Sneakers Game », la Way of Wade dessinée par Li-Ning a dévoilé son 11e modèle depuis le début de la collaboration entre l’équipementier chinois et l’ancienne superstar NBA Dwyane Wade, en 2012.

La Way of Wade 11 a encore innové, en dessinant cette fois un nouveau logo pour illustrer les quatre points cardinaux de l’existence de D-Wade : la famille, le basket, la charité et la mode. La tige est quant à elle épurée, avec une base en cuir blanc de première qualité, une partie en TPU au niveau du talon faisant ressortir le logo du joueur, en blanc, noir et rouge, ainsi qu’un col et une languette en mesh noir. Le logo de Li-Ning, sur la semelle intermédiaire, est bien plus discret.

La semelle est également « dernier cri » avec une structure en EVA et une unité en carbone « Drive System » pour améliorer la stabilité au niveau intermédiaire, ainsi qu’un revêtement « GCU » en guise de semelle extérieure, aux nombreux motifs.

Cette 11e édition de la chaussure signature de Dwyane Wade est annoncée pour le 29 juin avec un prix haut de gamme, attendu à 225 dollars.

