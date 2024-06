Chez Fanatics, la collection officielle des Celtics champions NBA

Alors que la parade est prévue vendredi à Boston, pour célébrer ce 18e titre de champion NBA, Fanatics propose la collection complète Champions NBA 2024. Ce sont des dizaines de produits, avec les T-Shirts et les casquettes évidemment, mais aussi les chaussettes, les maillots avec le trophée de champion NBA ou encore des serviettes.

À 45 euros, on trouve les T-Shirts Locker Room et Roster (avec les noms des joueurs champions NBA). Pour moins cher encore, à 39 euros, il y a le T-Shirt Celebration Trophy. Il est en noir pour les hommes, et en blanc pour les femmes.

Fanatics a passé des accords de partenariat exclusifs avec la NBA, ce qui lui permet de proposer des articles que l’on ne trouve pas ailleurs. Ces partenariats incluent souvent des lancements de produits spéciaux, des collaborations avec des designers et des offres limitées pour des événements spéciaux comme les playoffs, les All-Star Games et donc les Finals.

Accéder à la vente