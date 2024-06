Les Finals 2024 n’ont pas fait grimper l’audimat…

Les Finals 2024 n’auront pas été les plus passionnantes de l’histoire, c’est certain. Trois rencontres sur cinq ont été largement remportées, et seul le Game 2 puis surtout le Game 3 ont offert un petit frisson. C’est peu pour la dernière série de la saison et le public n’a donc pas vraiment suivi.

Le Game 5, celui du sacre, a réuni 12.2 millions de téléspectateurs sur ABC. C’est moins que le Game 5 de la saison passée, entre Denver et Miami, qui avait affiché une audience de 13.08 millions de personnes.

Si bien que, en moyenne, 11.3 millions de personnes ont regardé les matches des Finals cette année. Là encore c’est moins que l’an passé (11.6) et c’est surtout la pire audience (classique) depuis les Finals de 2007 qui opposaient les Spurs et les Cavaliers ! Il y a 17 ans, le sacre de Tony Parker, avec un « sweep » face à LeBron James, n’avait intéressé en moyenne que 9.2 millions de téléspectateurs.

Plus de pic à 14 millions depuis le Covid

Il faut préciser que les Finals 2020 et 2021 avaient fait pire que l’édition 2024, mais elles se déroulaient durant la période du Covid, donc pas en juin, comme habituellement. Les premières (7.6 millions) ont été jouées dans la « bulle » en octobre 2020, les secondes (10.1 millions) en juillet 2021.

Le duel Boston – Dallas n’a pas fait mieux sur un match que 12.3 millions, pour le Game 2. Et c’est la deuxième fois seulement, avec 2020 et depuis 2007, qu’aucun match ne dépasse 12.5 millions de personnes devant leur écran.

D’ailleurs, on peut remarquer qu’aucune rencontre des Finals n’a atteint la barre des 14 millions depuis cinq ans (donc avant le Covid) et la série entre les Raptors et les Warriors en 2019, qui avait dépassé les 18 millions de téléspectateurs lors des deux derniers matches de la série.