Le Heat et les Wizards à Mexico en novembre

Les Spurs et les Pacers ne seront pas les seules franchises à jouer des matches à l’étranger la saison prochaine, puisque la NBA a annoncé que le Heat et les Wizards vont disputer un match de saison régulière au Mexique. Pour la 33e fois de son histoire, Mexico va accueillir une rencontre NBA, et ce sera le 2 novembre à l’Arena CDMX de Mexico. Le 10 novembre dernier, les Hawks s’étaient imposés face au Magic dans cette même salle.

Aucun autre pays n’a accueilli autant de rencontres NBA, et cette année, le match coïncidera avec les célébrations traditionnelles du « Día de los Muertos » (équivalent de la Toussaint) dans le pays. La NBA précise que le thème du « Jour des morts » sera mis en avant pendant les animations du match, mais aussi sur le parquet avec un thème dédié à cette journée.

Pour le Heat, ce sera un 3e séjour au Mexique, et Jaime Jaquez Jr devrait recevoir un accueil chaleureux puisqu’il possède la double nationalité américaine et mexicaine. Il a d’ailleurs déjà porté le maillot de la sélection. Pour les Wizards de Bilal Coulibaly, ce sera une 4e visite de la capitale mexicaine.