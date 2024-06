Greg Buckner rejoint aussi le banc des Bucks

Doc Rivers vient d’enregistrer deux renforts pour l’accompagner dans sa mission en seulement quelques heures. Lundi, on apprenait en effet que Darvin Ham allait rejoindre le banc des Bucks, après l’avoir déjà connu entre 2018 et 2022 et avoir même gagné le titre en 2021 là-bas.

Ce mardi, c’est désormais Greg Buckner qui est annoncé à Milwaukee par notre confrère Marc Stein. Ce dernier était assistant de JB Bickerstaff chez les Cavaliers depuis 2020, après une saison à Memphis en 2018/19 et aussi trois autres dans le Texas, à Houston, entre 2011 et 2016.

Près de 600 matches en NBA

Avant sa carrière sur les bancs, Greg Buckner (47 ans) avait été un joueur NBA. Drafté au second tour en 1998, il avait attendu 2000 pour disputer son premier match. Jamais titulaire indiscutable au sein d’une équipe, il fera une carrière assez modeste avec seulement 5 points de moyenne en 19 minutes, mais néanmoins longue de 570 matches de saison régulière et de 38 en playoffs.

Entre 2000 et 2009, l’ancien arrière avait porté les maillots de Dallas, Denver, Philadelphie, et enfin Minnesota et Memphis.

Greg Buckner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1999-00 DAL 48 19 47.6 38.5 68.3 1.2 2.5 3.6 1.2 3.1 0.8 0.8 0.4 5.7 2000-01 DAL 37 22 43.8 28.6 72.8 1.6 2.6 4.2 1.3 3.2 0.9 0.7 0.2 6.2 2001-02 DAL 44 20 52.5 31.3 69.0 1.5 2.4 3.9 1.1 2.8 0.7 0.6 0.4 5.8 2002-03 PHL 75 20 46.5 27.3 80.2 1.0 1.9 2.9 1.3 2.7 1.0 0.8 0.2 6.0 2003-04 PHL 53 13 37.7 27.3 74.1 0.5 1.4 1.9 0.9 1.5 0.4 0.6 0.1 3.1 2004-05 DEN 70 22 52.8 40.5 77.8 0.9 2.0 3.0 1.9 2.4 1.1 0.7 0.1 6.2 2005-06 DEN 73 24 43.4 35.4 78.2 0.4 2.4 2.9 1.7 2.5 1.2 0.7 0.3 6.7 2006-07 DAL 76 18 41.1 31.1 79.4 0.5 1.6 2.1 0.9 2.0 0.6 0.5 0.1 4.0 2007-08 MIN 31 17 38.5 30.0 86.4 0.3 1.8 2.1 1.3 2.0 0.7 0.9 0.1 4.0 2008-09 MEM 63 14 38.4 25.5 80.0 0.5 1.6 2.1 0.9 1.7 0.5 0.6 0.1 2.5 Total 570 19 45.0 33.4 75.7 0.8 2.0 2.8 1.3 2.4 0.8 0.7 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.