Les nouvelles sorties de la Air Jordan 13 se font rares et sont toujours attendues par le grand public. Sortie en 1997, la Air Jordan 13 est la dernière paire à avoir été portée sur une saison complète par Michael Jordan. Ce premier coloris « Dune Red » à paraître en 2024 sera donc un petit événement, avec pour l’occasion une version qui serait inspirée des couleurs de la planète mars, entre rouge et rose.

La tige est constituée d’une base en cuir blanc assortie de superpositions composées de panneaux latéraux en mesh rouge foncé, et de fines parties en daim rose, sur une partie du col et du talon notamment. Le logo Jumpman figure toujours sur la pastille en vert fluo, sur le haut de la cheville, et en rouge sur la languette. La semelle intermédiaire apparaît en rose et blanc, sur une semelle extérieure en rouge et blanc.

La AJ13 « Dune Red » est annoncée pour le 25 juin aux États-Unis, au prix de 210 dollars. On croise les doigts pour une sortie en Europe dans la foulée.

(Via SneakerNews)