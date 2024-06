Expansion de la NBA : Adam Silver livre les noms de trois villes

Maintenant que la nouvelle convention collective est en vigueur et que les négociations pour le prochain contrat des droits TV sont (presque) bouclées, la NBA va réfléchir à ajouter deux franchises supplémentaires pour faire passer le championnat à 32 équipes. Cette expansion de la NBA n’est pas pour tout de suite, et Adam Silver a rappelé qu’il y avait encore quelques réticences et interrogations. Où les créer pour s’appuyer sur un marché dynamique ? Comment trouver de nouveaux talents pour remplir les effectifs ?

Avant le Game 2 entre les Celtics et les Mavericks, le patron de la ligue est revenu sur ce sujet. « Nous devons comprendre quelles sont nos relations à long terme avec les médias avant d’envisager une expansion. Nous sommes en train de conclure ces accords », a confirmé Adam Silver au micro de NBC Sports Boston. « Il s’agira de contrats à long terme. J’espère, car nous n’en avons pas encore terminé, qu’ils seront fructueux pour générer de l’argent pour la ligue et les équipes, et que nous serons alors en mesure d’envisager une expansion. »

Mexico dans la liste

Les candidatures ne manquent pas pour créer une franchise NBA, aux Etats-Unis ou à l’étranger, et Adam Silver a cité trois villes susceptibles d’être sélectionnées.

« Il y a eu des discussions sur un éventuel retour à Seattle », confirme-t-il. « Las Vegas est sans aucun doute très intéressée par l’arrivée d’une équipe. Un jour, ce sera au tour de Mexico. Mais il y a beaucoup d’autres villes américaines et canadiennes qui nous ont contactés pour nous dire qu’elles seraient intéressées. »

Histoire de refroidir l’ambiance, Adam Silver ajoute : « Il n’est pas certain que nous nous agrandissions. Je l’ai déjà dit, il faut tenir compte de la dilution potentielle des talents, mais on joue tellement bien au basket dans le monde… Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute sur le fait qu’avec le temps, cette ligue puisse accueillir deux équipes supplémentaires. Et il y a de l’intérêt sur le marché, donc une fois que nous aurons conclu nos accords avec les médias, nous nous pencherons sur la question. »