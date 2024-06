Kyrie Irving : « LeBron James me manque, c’est certain »

« Joueur le plus talentueux jamais vu en NBA », « joker ultime », une sensation « dingue de ne plus être son coéquipier »… LeBron James n’a pas ménagé ses compliments au moment de parler de Kyrie Irving, qui dispute les Finals (sans lui) ce jeudi soir, face à Boston.

Comment le meneur de jeu reçoit-il ce flot de jolis mots ? « C’est la première question ? J’adore », réagit-il en conférence de presse, interrogé sur ce point. « Dédicace à LeBron pour ça. Il sait comment faire parler dans les médias. Tout le monde parle de nous. »

Il ajoute ensuite qu’il a apprécié ce que le joueur des Lakers a soufflé sur son compte. « Il y a beaucoup de gratitude. J’ai vieilli et changé de vie, c’est évident, et lui aussi. Je pense qu’on a mûri et qu’on apprécie ce qu’on a eu la chance de réussir. »

« Son leadership, le mien, ça collait bien. Il m’a beaucoup appris de lui, des choses que je garderai pour le reste de ma vie »

Il en profite pour faire un petit bilan personnel et assumer ses erreurs. « Certaines choses ont entravé notre relation quand j’étais un peu plus jeune. Aujourd’hui, je suis capable d’exprimer ce que je ressens, je suis à l’aise avec ça. Pour m’affirmer, affirmer mes convictions. Il me manque, c’est certain. »

Par moment, Kyrie Irving pense-t-il encore aux Finals disputées avec les Cavaliers, entre 2015 et 2017, et notamment à ce titre historique décroché en 2016 ?

« Clairement oui. Je me souviens des moments où on était mené dans des séries, où chacun demandait de la grandeur à l’autre », répond-il. « Il y a un respect mutuel pour ce qu’on a fait. Son leadership, le mien, ça collait bien. Il m’a beaucoup appris de lui, des choses que je garderai pour le reste de ma vie. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.