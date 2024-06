Une Air Jordan 38 Low pour les NBA Finals

La NBA est en ébullition et pour cause, c’est le grand jour, le début des NBA Finals 2024 entre les Celtics et les Mavericks ! Les équipementiers vont bien sûr en profiter pour lancer quelques coloris de circonstances. C’est le cas de Jordan Brand avec cette nouvelle Air Jordan 38 Low aux accents « Metallic Gold », en clin d’oeil à l’étincelant trophée Larry O’Brien sacrant le champion NBA chaque année.

Ce coloris se distingue par une tige en blanc et noir, et des accents dorés en guise de finitions. Le logo « Jumpman » apparaît ainsi en blanc sur fond doré au niveau de la languette. On retrouve également des paillettes pour orner la semelle intermédiaire. La semelle extérieure ressort quant à elle en noir et blanc au style marbré.

La Air Jordan 38 Low « White-Metallic Gold » est disponible depuis aujourd’hui aux Etats-Unis, pour le lancement des NBA Finals, au prix de 175 dollars.

Notre verdict de la Air Jordan 38 La série Air Jordan continue de traverser le temps avec plus ou moins de succès. Alors que les AJ 35 et 36 avaient été plébiscitées, la Air Jordan 37 a été moins en vue la saison dernière sur les parquets. Jordan Brand devait revenir avec un modèle marquant pour relancer la machine, et a opté pour un nouvel hommage à la légende de Michael Jordan, avec des détails rappelant ses plus grands exploits présents sur les moindres recoins de la paire. Au niveau technique, la Air Jordan 38 reste à la pointe de la technologie et le rendu offert par sa semelle est vraiment proche de la perfection. Seule une potentielle usure rapide au niveau de l’avant de la semelle extérieure serait à déplorer. Car pour le reste, les premiers retours sont plus que positifs.

(Via NiceKicks)