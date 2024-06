Audiences TV | Des finales de conférence moins suivies

Les Mavericks ont rapidement pris la main sur la série face aux Wolves, et peut-être que ça explique les audiences moyennes sur TNT. En moyenne, la finale de la conférence Ouest a attiré 6,74 millions de téléspectateurs de moyenne pour 3,4% de parts de marché. Soit une baisse de 18% en parts de marché et de 15% en audience par rapport à la série entre les Lakers et les Nuggets la saison passée.

C’est aussi une baisse de 5% en parts de marché par rapport à la finale de conférence Ouest en 2022 entre les Mavericks et les Warriors. Paradoxalement, c’est le Game 5, pourtant décisif, qui a été le moins suivi de la série avec une moyenne de 6,26 millions de téléspectateurs. Le manque de suspense a aussi joué.

Des audiences TV en baisse

La saison passée, TNT avait diffusé la série entre les Celtics et le Heat, et la finale de la conférence Est avait affiché une part de marché de 3.8% pour une audience moyenne de 7.42 millions d’Américains. Cette année, la série entre les Pacers et les Celtics a attiré en moyenne 6.31 millions de téléspectateurs en moyenne sur ESPN, pour une part de marché de 3.4%.

Depuis le premier tour, les playoffs enregistrent une audience de 4.1 millions de téléspectateurs pour 2.2% de parts de marché. C’est une baisse de 11% par rapport à 2023, et de 2% par rapport à 2022.