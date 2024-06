Les Pistons visent un autre dirigeant des Pelicans

Les Pistons vont-ils piquer deux des trois principaux dirigeants des Pelicans ? C’est en bonne voie puisque The Athletic annonce que Trajan Langdon, tout juste intronisé président de la franchise de Detroit, devrait débarquer avec Michael Blackstone. Ce dernier n’est autre que le vice-président des Pelicans, plutôt chargé de la partie administrative, et il travaille à la Nouvelle-Orléans depuis 2019. Aux Pelicans, Blackstone travaillait à la fois avec Langdon, chargé du recrutement comme GM, et Dave Griffin, le vice-président chargé de la partie sportive.

Avant cela, Michael Blackstone avait officié comme comme directeur exécutif aux Cavaliers de 2010 à 2013, puis comme assistant GM aux Hawks de 2015 à 2019. Pour la direction, il est important de fonctionner avec un binôme sur la même longueur d’ondes après des années de flou, qu’il s’agisse des relations orageuses entre Joe Dumars et Stan Van Gundy, ou dernièrement entre Troy Weaver et Monty Williams.

A propos de Weaver, démis de ses fonctions comme GM, le propriétaire de la franchise, Tom Gores, lui a proposé de rester au club dans un rôle de scout. Le but serait de faire des économies et d’éviter de lui signer un gros chèques d’indemnités.