C’est ce soir, à 21h00, que Boris Diaw et Biscarosse disputeront la finale de la Coupe (du monde) des Landes. Ce sera à Mont-de-Marsan, dans les arènes du Plumaçon, qui peuvent accueillir 8 000 personnes !

L’ambiance promet ainsi d’être électrique entre les « vétérans » de Biscarrosse et l’Élan Souémontain-Montgaillardais-Sarraziétois (ESMS), d’autant que la rencontre sera diffusée en direct sur Skweek, et que Boris Diaw et son groupe de potes ont attiré les critiques en profitant de l’avantage de points pour se hisser en finale.

Cette fois encore, Biscarrosse (D3) va partir avec 49 points d’avance au coup d’envoi pour « compenser » les sept divisions d’écart avec l’ESMS (N2). Ce qui a lourdement fait grincer des dents à chaque tour…

« On n’aura aucun droit à l’erreur, la moindre décision à prendre aura un impact disproportionné ! Ça va être un vrai combat, on se dit que défensivement on sait qu’on peut, qu’on va les embêter, mais finalement ils ont peu de shoots à mettre. Nous à l’inverse il faudra avoir de l’adresse, ne surtout pas manquer les choses simples, les lay-up, les lancers-francs… Si on arrive à rattraper la moitié de notre retard à la mi-temps, les gens vont se mettre à y croire et à nous pousser, notre plan de jeu c’est ça » confie Rémi Lesca, le meneur de l’ESMS, à France Bleu.

« Dès l’instant où on vient jouer avec le règlement, qu’on s’inscrit sciemment en Départementale 3, qu’on fait croire qu’on est très très vieux – même si les gars sont réellement abîmés, ça pose un souci à certains »

Du côté du coach de Biscarosse, Paco Laulhé, on comprend d’ailleurs le malaise général autour de l’aventure de Boris Diaw et compagnie dans cette Coupe des Landes, une compétition « sacrée » aux yeux de beaucoup.

« Dès l’instant où on vient jouer avec le règlement, qu’on s’inscrit sciemment en Départementale 3, qu’on fait croire qu’on est très très vieux – même si les gars sont réellement abîmés, ça pose un souci à certains » reconnait-il auprès de BeBasket. « Mais c’est à nous qu’il faut en vouloir, pas au comité des Landes. C’est important de le dire parce qu’ils ont pris cher alors qu’ils n’y sont pour rien. Ils ont un règlement, donc il est difficile de penser qu’en fonction de l’équipe qui s’inscrit, ils vont changer les règles. »

L’entraîneur finit sur une métaphore qui résume assez bien la situation, en amont de la finale.

« Ce n’est pas confortable, à titre personnel c’est pas ma came d’être dans une telle polarisation. Mais je l’entends, parce que si ça avait été d’autres à notre place, et si j’avais été de l’autre côté, je ne sais pas si je n’aurais pas été aussi rageux ! Quand vous êtes de là, que vous savez la valeur et le prix de cette Coupe, que chaque victoire à chaque tour se mérite, nous c’est certain qu’on amène une configuration atypique et dérangeante. La formule que j’utilise depuis le début, c’est l’adulte qui monte sur le manège d’enfant, et en plus choisis l’hélicoptère pour essayer d’aller attraper la queue du Mickey. Maintenant on a dit « oui » et on y est, on ne va pas se faire plaindre. »