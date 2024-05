Le taureau Doncic trouve toujours un chiffon rouge

Un fan des Wolves lui avait reproché de trop se plaindre aux arbitres. Un peu plus tard, alors que Luka Doncic et les Mavericks donnaient une leçon aux Wolves dans le Game 5, le Slovène n’a pas pu s’empêcher de répondre…

« Qui c’est qui pleure, maintenant, connard ? » a lancé le joueur de Dallas après avoir provoqué une nouvelle faute dans le troisième quart-temps, alors que Snoop Dogg n’en croyait pas ses oreilles.

Les « oreilles de Dumbo » pour entendre le fan qui le motivera

Si tranquille, presque timide, dès qu’il quitte les parquets, Luka Doncic se transforme lorsqu’il entre sur un terrain. Et la transformation va encore plus loin dès qu’il a une cible mentale. Souvent, il peste contre les arbitres, mais il ne semble jamais aussi fort que lorsqu’il souhaite faire taire un fan qui a attrapé son attention.

« Il est très observateur » explique son coach, Jason Kidd. « Il a les oreilles de Dumbo, donc il entend tout. Il entend le gars au premier rang et le gars au vingtième rang. Il trouvera toujours cette personne et cela le motivera. J’ai vu la même chose avec Gary Payton. GP trouvait toujours le bon fan pour le motiver, et une fois qu’il était motivé, il était lancé. Les entraîneurs peuvent alors s’asseoir, car le fan a fait sa part ».

Comme en témoignent ses 78 fautes techniques depuis son arrivée en NBA (seul Draymond Green, avec 88, en a pris davantage sur la période), il y a maintenant six ans, Luka Doncic parle aussi continuellement aux arbitres, et c’est rarement pour leur faire des déclarations d’amour.

Mais le leader des Mavericks se fait rarement expulser (quatre fois seulement en NBA) et c’est toujours quand le match est déjà perdu. Comme ses embrouilles avec les fans, les fautes techniques qu’il reçoit lui servent visiblement à jouer avec une cible mentale en tête, et Jason Kidd considère que ça le rend encore plus fort.

Un feu intérieur qu’il faut alimenter

« Ce type de fautes le transforme » assurait encore récemment l’entraîneur. « Il s’en sert pour se motiver et évoluer à un niveau encore supérieur … Quand on regarde ce que fait Luka, le seul reproche que tout le monde évoque, c’est qu’il se plaint et qu’il parle aux arbitres. Mais tous les grands joueurs parlent aux arbitres. Certains l’ont mieux fait que d’autres. Certains le font à la vue de tous. Mais quand on regarde son jeu, je ne vois pas ce qu’on peut lui reprocher. Il peut jouer poste bas. Il peut faire des passes. Il a ce feu intérieur qui peut parfois être mal compris. Il faut comprendre qu’il veut gagner. Il n’a peur de personne et cela peut parfois effrayer les gens. »

Et comme tout feu, intérieur ou pas, celui de l’hypercompétiteur Luka Doncic a besoin d’être alimenté.

« C’est beaucoup plus agréable de gagner à l’extérieur » s’amusait-il encore hier soir. « Tu sais qu’il va y avoir beaucoup de monde dans la salle et, quand tu marques, ça devient plus calme d’un seul coup. »

Pour Jason Kidd et les Mavericks, il faut donc trouver le bon chiffon rouge à agiter pour voir le taureau Luka Doncic tout bousculer dans l’arène. Et au pire, l’entraîneur en a toujours un dans sa manche…

« Si vous voulez vraiment l’énerver, vous lui parlez de Barcelone. Si vous connaissez la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone, vous savez comment le provoquer. J’ai donc plaisanté avec lui aujourd’hui et je lui ai dit : ‘Mec, je pense que je vais prendre le poste à Barcelone. Tu as vu comment ils ont viré l’entraîneur (Xavi) ? »