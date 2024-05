L’efficacité aux tirs chez les pivots des Mavs cette année, c’est quelque chose. Tandis que Daniel Gafford a manqué de peu cette saison de rejoindre Wilt Chamberlain, pour le plus grand nombre de paniers inscrits d’affilée, son remplaçant Dereck Lively II fait aussi parler de lui dans le même registre.

En signant un 3/3 aux tirs cette nuit dans le Minnesota, le rookie des Mavs (9 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 contres) a signé une performance jamais vu : il n’a pas raté le moindre tir de la finale de conférence (16/16).

Un 100% aux tirs avec autant de tentatives est inédit dans une série de playoffs. Et ce n’est pas tout, car si on inclut la série précédente face au Thunder, Dereck Lively en est à 21 tirs de suite convertis, dépassant ainsi Chris Andersen pour la plus longue série en playoffs depuis le début de l’ère du play-by-play, en 1996-1997.

Pas mal pour un joueur, touché aux cervicales, qui était très incertain pour cette 5e manche éliminatoire. En amont de la rencontre, le pivot expliquait encore ressentir une gêne, sans vouloir parler de douleur.

Mais son envie d’aider ses coéquipiers était trop forte. « J’ai le sentiment qu’ils (les Wolves) ont marqué beaucoup de points dans la raquette. Ils ont obtenu des tirs faciles à beaucoup de reprises, dans des situations où je me suis imaginé pouvoir les stopper », regrettait-il en parlant de la rencontre précédente.

Son sérieux affiché contrastait avec son enthousiasme à l’issue de la quatrième victoire de sa formation, synonyme d’accession à la finale NBA. Dans le tunnel, trophée en main, il lâchait : « Le boulot n’est pas fini. »

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 Total 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.