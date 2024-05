Anta Sports a déroulé le tapis rouge à Kyrie Irving l’été dernier en le signant pour cinq ans et en le nommant directeur de la création. La Kai 1, première chaussure signature du joueur avec la marque chinoise, a rapidement suivi et a connu un gros succès.

Alors que le meneur All-Star vient de se qualifier pour les Finals avec 36 points inscrits dans le Game 5, où il retrouvera les Celtics, c’est à présent au tour d’un nouveau modèle d’être présenté : la Kai Tribe.

Le duo a cette fois opté pour un modèle « lifestyle » assez classique, avec quelques clins d’œil à Kyrie Irving, comme son logo apparaissant sur le talon, son numéro 11, ou les signes de la tribu Sioux appelée « Standing Rock », en hommage à ses racines indiennes provenant de sa mère, sur une tige métallique présente sur l’empeigne, avec son numéro 11.

Deux coloris ont été dévoilés, un premier en noir et blanc et le second en blanc, blanc nacré et violet. La Kai Tribe devrait sortir à l’automne prochain. Son prix n’est pas encore connu.

(Via Nick DePaula)